CES 2026: le luci di Philips Hue diventano smart e leggono l’ambiente

L’intelligenza artificiale o, se vogliamo una sorta di Ai, tocca anche il mondo di Philips Hue. Parliamo di SpatialAware, una tecnnologia in arrivo nella primavera del 2026 è stato presentato da Signal (l’azienda che sfrutta il brand Philips) al CES, che nasce per migliorare in modo significativo il modo il modo con cui le scene luminose vengono distribuite all’interno di una stanza.

Come funzionano le scene SpatialAware

Con SpatialAware, Philips Hue introduce un approccio che tiene conto della posizione reale di ogni punto luce. A differenza delle scene tradizionali, in cui i colori vengono assegnati senza sapere dove si trovano fisicamente le lampade, questa modalità utilizza un algoritmo di distribuzione intelligente che adatta luce e colori allo spazio.

Il vantaggio è particolarmente evidente nelle scene ispirate alla luce naturale. In una scena che simula un tramonto, per esempio, le luci su un lato della stanza emettono tonalità calde per richiamare il sole che cala, mentre quelle sul lato opposto assumono sfumature più scure, creando un effetto più coerente con l’ambiente.

Configurazione e compatibilità

SpatialAware sarà disponibile solo con Hue Bridge Pro e utilizza la fotocamera di iPhone o iPad per scansionare la stanza e individuare posizione e orientamento delle singole lampade. La configurazione può essere aggiornata in qualsiasi momento, anche dopo l’aggiunta di nuove luci.

La funzione sarà accessibile dalla Scene Gallery e resterà opzionale, affiancando le scene classiche. Al lancio, SpatialAware sarà compatibile con circa metà delle scene disponibili, in particolare quelle ispirate alla natura come Lake Mist, Mountain Breeze e Savanna Sunset.

Le altre novità annunciate da Philips Hue

Insieme a SpatialAware, Philips Hue ha annunciato il supporto alla migrazione di più Hue Bridge verso un singolo Bridge Pro durante la fase di configurazione. Arriva inoltre l’integrazione con Apple Home per la linea Hue Secure.

In futuro, Hue Secure Camera, il videocitofono Hue Secure e i sensori di contatto funzioneranno con l’app Casa, consentendo la visualizzazione del video in picture-in-picture su Apple TV e l’invio di notifiche in tempo reale.

Aggiornamenti anche per l’assistente AI di Philips Hue, che ora permette di creare automazioni tramite linguaggio naturale e supporta nuove lingue, tra cui olandese, tedesco e spagnolo. Le automazioni vengono ora mostrate direttamente all’interno delle stanze e delle zone che controllano, semplificando la gestione quotidiana dell’illuminazione.

Per tutte le notizie dal CES 2026 vi rimandiamo a questa pagina di Macitynet.