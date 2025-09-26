ChatGPT Pulse ti dà il buongiorno con report personalizzati e proattivi

OpenAI vuole cambiare il risveglio e l’inizio della giornata delle persone con ChatGPT Pulse. Invece delle newsletter uguali per tutti, navigazione web e app per cercare ciò che serve e interessa, l’intelligenza artificiale prepara di notte fino a 10 report con suggerimenti, approfondimenti, promemoria e notizie, ognuno confezionato su misura in base agli interessi e agli impegni di ogni singolo utente.

Ma oltre a essere personalizzati i report mattutini di ChatGPT Pulse sono anche proattivi, perché l’AI individua gli argomenti e gli impegni dell’utente per offrire consigli o informazioni sui prossimi passi da intraprendere per lavoro, informazione, hobby e tutto il resto.

In pratica finora l’interazione con ChatGPT è avvenuta per lo più tramite prompt e domande dirette, invece ChatGPT Pulse è l’evoluzione perché trova e suggerisce cose che l’utente potrebbe non conoscere e sulle quali non si sarebbe sognato di fare domande.

ChatGPT Pulse, come funziona

Per creare i report personalizzati e proattivi OpenAI parte dalle chat tra utente e modello AI, tenendo conto dei dati provenienti dalle app connesse, a partire da Gmail e Google Calendario se l’utente concede l’autorizzazione, oltre che i feedback forniti dall’utente stesso. L’elaborazione avviene di notte, tramite ricerche asincrone che ChatGPT effettua in modo completamente autonomo, in base alla cronologia della chat.

Così al mattino presenta da 5 fino a 10 report o briefing con approfondimenti sugli argomenti di cui l’utente parla spesso, dalle ultime notizie sulla tecnologia, ai consigli per piatti veloci e sani, inclusi i prossimi passi in vista di un importante impegno di lavoro o preparazione per una gara sportiva.

L’utente tramite il pulsante Curate, letteralmente cura, può specificare a ChatGPT cosa cercare per suo conto, gli argomenti che gli interessano e quelli eventualmente da rimuovere. Per esempio è possibile richiedere il riepilogo degli eventi locali ogni venerdì, consigli per imparare a fare qualcosa di nuovo. Chi non ha voglia di scrivere può fornire feedback rapidi semplicemente premendo l’icona col pollice in su oppure in giù.

Le ricerche di ChatGPT Pulse vengono mostrate come singole schede tematiche visuali. In questo modo l’utente può scorrere rapidamente l’elenco delle schede per aprire e approfondire solo ciò che gli interessa.

Disponibilità, avvertenze e limitazioni

Per il momento ChatGPT Pulse è disponibile solo per utenti abbonati al piano Pro, successivamente sarà ampliato agli abbonati Plus per poi arrivare a tutti. La funzione è in anteprima così OpenAI avverte che inizialmente ChatGPT Pulse potrebbe mostrare anche schede e argomenti che non interessano all’utente.

L’ambizione è grande

Per OpenAI è un passo importante perché cambia l’interazione con l’AI: non più solo domande e risposte, ma un assistente proattivo che lavora per l’utente. Arriveranno presto l’integrazione con più app e report non più solo mattutini, ma anche consigli e ricerche che Pulse offrirà nei momenti giusti della giornata, per esempio prima di una riunione o di una scadenza importante.

Per ora Pulse è agli inizi e imperfetto, ma OpenAI già immagina una squadra di agenti AI che non solo ricerca, ma anche pianifica ed effettua azioni utili al posto dell’utente.

