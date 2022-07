Chrome, un problema nella visualizzazione di alcuni pixel sui Mac M1

Nel browser Chrome è stato individuato un bug nel meccanismo di anti-aliasing quando questo viene sfruttato sui Mac con CPU M1. L’opzione “Usa accelerazione hardware quando disponibile” nelle Preferenze di Chrome, è abilitata per impostazione predefinita. La funzione in questione dovrebbe permettere, appunto, di accelerare il browser abilitando e forzando l’accelerazione della GPU ossia della scheda grafica e ridurre l’aliasing del testo (applicando l’arrotondamento del testo); si è scoperto però che la funzione in questione si comporta male, almeno a sentire gli utenti che lamentano il problema sia su Reddit sia sul forum dedicato ai bug di Chromium (il “motore” usato da Chrome).

Il testo che appare con l’opzione in questione attivata appare più “pixelato” rispetto a Safari, come si vede nell’immagine che alleghiamo. Se non gradite questo comportamento, in attesa che Google risolvi il problema, è possibile disabilitare l’opzione.

Il sistema di accelerazione hardware per il rendering delle pagine web sfrutta a quanto pare la tecnologia multisample anti-aliasing x8 (MSAA), uno dei metodi più noti per eliminare l’effetto aliasing tramite un filtro di bilanciamento dei colori; Google potrebbe sfruttare una diversa tecnica, ad esempio MSAA 4x, garantendo gli stessi effetti, sistema che, tra l’altro, richiede metà delle risorse necessarie per funzionare. Un diverso sistema di arrotondamento dei fonti è il Full Scene Anti-Aliasing (FSAA), un metodo che si differenzia dal multisampling per il fatto di agire su tutta l’immagine e quindi anche all’interno dei poligoni, e non solo sui bordi.

Il problema ovviamente non riguarda solo Chrome ma tutti i browser creati con lo stesso “motore” (Chromium) e anche le app che sfruttano Electron, framework open source per lo sviluppo della GUI di applicazioni desktop.

Google ha recentemente aggiornato Chrome correggendo vulnerabilità di sicurezza, problematiche rilevaei da ricercatori esterni segnalate con gravità “critica” e “alta”. Gli sviluppatori raccomandando di aggiornare all’ultima versione disponibile.