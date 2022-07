Lubluelu sconta i suoi aspirapolvere smart per la casa, si parte da appena 97 dollari

Lubluelu è un marchio nuovo nel panorama delle periferiche per la pulizia smart in casa. Il brand ha appena messo in sconto i suoi due aspirapolvere verticali, oltre al robot smart per la casa. Non solo, tutti gli accessori sono in sconto del 10%.

Il primo degli aspirapolvere verticali in offerta è il modello 008, che abbiamo recensito a questo indirizzo. Si tratta di un aspirapolvere entry level, che fa, però, il suo dovere risultando appetibile a questo prezzo, uno dei più bassi del settore. Permette di arrivare ad una potenza di aspirazione di 15 kPa alla massima velocità, o di restare sotto i 10kPa a risparmio energetico. Dalla sua anche un’autonomia che sfiora i 40 minuti in modalità a bassa potenza. Potete leggere la recensione a questo indirizzo, mentre per l’acquisto a 97,99 dollari, anziché 139,99 potete cliccare qui.

Se volete qualcosa di più potente il produttore sconta anche il modello 202, che ha dalla sua una potenza di aspirazione di 25kPa, a livello massimo, che si riduce a 17 o 17 nelle restanti velocità. E’ caratterizzato da una colorazione viola, anziché blu del modello 008, ed è più performante del primo, in grado anche di reggersi in piedi da solo. Lo si acquista al momento a 111,99 dollari, anziché 139,99 dollari, con un risparmio netto del 30%, semplicemente cliccando a questo indirizzo.

Ancora, se cercate un robot smart che pulisca casa autonomamente, potete scegliere Lubluelu SG60. Anche in questo caso la potenza non è un problema, perché riesce a raggiungere i 27 kPa di potenza, e di pulire per circa 120 minuti ininterrottamente con una singola ricarica. Poco rumoroso, si controlla integralmente da app. E’ tra i più economici della categoria, ancor di più adesso che è in sconto, e che viene a costare 179 dollari, anziché 139,99 euro, con uno risparmio del 30% sul prezzo di listino.

Ultimo, non per importanza, lo sconto del 10% su tutti gli accessori per i prodotti sopra elencati: il consiglio è quello di acquistarli se avete in casa un aspirapolvere Lubluelu. Si parte direttamente da questo indirizzo.