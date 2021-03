CHUWI HiPad X, il tablet per l’intrattenimento che si crede un notebook a 200 €

A metà strada tra un tablet e un notebook (grazie alla tastiera opzionale) CHUWI HiPad X è in offerta a partire da 200 euro direttamente sullo store del produttore. Assicura molte delle caratteristiche necessarie per un utilizzo a 360 gradi, non solo divertimento e hobby, ma anche per business e produttività. Clicca qui per acquistare.

Sbloccato per l’uso in tutto il mondo, quindi perfettamente funzionante anche in Italia (da considerare che le spedizioni arriveranno dalla Spagna, dunque senza dogana) CHUWI HiPad X vanta uno schermo IPS da 10,1 pollici, con risoluzione Full HD 1920 x 1200. Al suo interno il cuore pulsante è un processore MT6771V octa-core (4 x A73 2,0GHz – 4 x A53 1,8GHz), affiancato da una GPU Mali G72MP3 800MHz.

Come già anticipato, si tratta di un tablet che, oltre ad assicurare un intrattenimento a 360 gradi, offre anche una spiccata propensione al business. Basti pensare che gode del supporto ad una sim 4G, elemento che consentirà di lavorare in mobilità.

Tra le altre caratteristiche di spicco, questo CHUWI HiPad X, gode di ben 6 GB di RAM e di uno storage di 128 GB. Naturalmente è basato su sistema operativo Android, precisamente sulla distribuzione di Android 10. Il tablet è anche alimentato da una batteria da 7000 mAh, e non manca il supporto alla rete 4G LTE, e al supporto alla dual SIM.

Il tablet è fatto in plastica e metallo, e gode di un’autonomia di utilizzo di 10 ore. E’ possibile espandere la ROM tramite lo slot MicroSD, fino a 18 GB. Non manca il supporto alla rete Dual WiFi 2.4GHz/5.0GHz, al GPS e al Bluetooth 4.2.

Lato multimediale, invece, il tablet gode di una doppia fotocamera, fronte e retro, con la prima da 5MP e quella posteriore da 8 MP. CHUWI HiPad X pesa 450 grammi, e misura 25,20 x 16,20 x 0,95 cm.

In fase di acquisto potrete scegliere diverse configurazioni, come ad esempio il bundle con la cover smart, che funge da tastiera; inoltre, è possibile anche aggiungere lo stilo. Potete anche acquistare il tablet nudo e crudo a sulla pagina ufficiale del sito di CHUWI a partire da 239 dollari (pari a circa 200 euro).

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, è possibile consultare il sito del venditore. Le spedizioni partono dalla Spagna, ragion per la quale non c’è ragione di temere eventuali oneri doganali aggiuntivi.