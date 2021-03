Poco F3 e X3 Pro puntano alto in tutto tranne che nel prezzo

Poco presenta Poco F3 e Poco X3 Pro, due top di gamma, il primo nella fascia con supporto 5G, il secondo in quella dei 4G. A sorprendere sono i prezzi di lancio, con le particolari promozioni al lancio, che li rendono davvero competitivi.

Poco X3 Pro

Anzitutto l’estetica. Rispetto al modello procedente sono state effettuate alcune modifiche di impatto. Su questo modello Pro è presente sul retro una texture posteriore anti impronta, così come sui lati.

Il display è da 6,67 pollici, DotDisplay, con tecnologia OLED, e pannello a 120 Hz, ideale per il gaming, ma anche per l’uso quotidiano, con supporto allo Switch dinamico, da 50 a 120 Hz. E’ coperto da Gorilla Glass 6, dunque più massiccio e resistente del passato.

Al suo interno trova spazio il processore Snapdragon 860 con prime core a 2,96 Ghz, 7 nm, affiancato dalla GPU Adreno 640, con punteggi di benchmark di 491.412 su AnTuTu, un salto enorme rispetto ai 278.324 dello Snapdragon 720G, ma anche rispetto ai 332.369 del modello 765G. Questo anche grazie alle memorie UFS 3.1 più veloci del 198% rispetto alle UFS 2.1

Quanto all’alimentazione, propone una batteria da ben 5.160 mAh con due giorni di autonomia dichiarati, 11 ore di gioco, 117 ore di riproduzione audio, 19 ore di riproduzione video e 6,5 ore di registrazione video a 1080P. La ricarica da 33W permette di arrivare da zero al 100% in 59 minuti.

A livello multimediale trova spazio una Quad camera con sensore principale da 48 MP Somy IMX582. Dal punto di vista video, grazie al nuovo processore sono possibili le modalità Clone, che appunto clona un soggetto, mettendoli all’interno dello stesso video per creare un effetto davvero creativo. Con il Dual Video, invece, sarà possibile riprendere contemporaneamente tramite la camera frontale e posteriore. Sul frontale, una camera da 20 MP incastonata all’interno del display.

Il terminale offre ancora una configurazione Dual Speaker, esattamente come nel modello precedente X3 NFC. Rimane presente anche la connettività NFC, IR e il jack cuffie da 3,5 mm.

Prezzi e disponibilità

Quanto ai prezzi, Poco X3 Pro arriverà sul mercato a 249 euro nella variante 6+128, con una promo iniziale a 199 euro. La versione 8+256 sarà venduta a 299 euro, con un prezzo promo a 249 euro. Sarà in vendita dal 24 marzo, con il prezzo promo valido fino al primo di aprile. Peraltro, nei primi 6 mesi viene offerta la sostituzione gratuita del display, se danneggiato.

Poco F3

Il top della gamma Poco è, invece, F3. Snapdragon 870, con processo produttivo a 7 nanometri, con prime core a 3.2 Ghz. Adreno 650 con supporto al gaming HDR. Tecnologia LiquidCool per raffreddare il dispositivo in modo più veloce ed efficiente. 540,758 su AnTuTu, sopra i 589,983 dello Snapdragon 865. Memorie UFS 3.1 e RAM LPDDR5 fino a 8 GB. Naturalmente, F3 dispone di supporto al 5G, Wi-Fi 6, 2,7 volte più veloce del Wi-Fi 5.

Quanto al display, si tratta di una unità E4 AMOLED da 6,67 pollici, con schermo flat, per accontentare i gamer, naturalmente con refresh rate a 120 Hz. Sul frontale un design DotDisplay, con un foro di 2,76 mm, davvero piccolo rispetto a quello di un S21 da 3,61 mm. La luminosità di picco è da 1300 nits, con un contrasto di 5000000:1, con supporto all’HDR10+. Ancora, il terminale supporta la tecnologia MEMECm che crea fotogrammi aggiuntivi per darà maggiore fluidità.

Anche in questo caso trova posto un doppio speaker, con tanto di supporto al Dolby Atmos, Hi Res Audio e Hi Res Audio Wireless. Quanto al design, saranno disponibili in Night Black, Arctic White e Deep Ocean Blue, che combina tre diverse tonalità di blu sulla parte posteriore. E’ spesso 7,8 mm e pesa 196 grammi.

La batteria è da 4.520 mAh, che può durare fino a 2 giorni con una singola ricarica: 10 ore di gaming, 14 ore di video, 149 di musica e 23 ore di conversazioni telefoniche. Supporta la ricarica a 33W, che ricarica da 0 al 100% in 52 minuti. Sul lato anche il sensore di impronte digitali, completamente ridisegnato per essere più elegante.

Quanto alla fotocamera, c’è una tripla camera sul posteriore, con sensore principale da 48 MP sensore IMX 582 di Sony. Ci sono sei nuove modalità video, come Magic Zoom, Slow Shutter, Time Freeze, Freeze Frame, Parallell World e Night Time Lapse.

Prezzi e disponibilità

Quanto ai prezzi, F3 arriverà sul mercato a 349 euro nella variante 6+128, con una promo iniziale a 299 euro. La versione 8+256 sarà venduta a 399 euro, con un prezzo promo a 349 euro. Sarà in vendita dal 27 marzo, con il prezzo promo valido fino al 6 di aprile. Peraltro, nei primi 6 mesi viene offerta la sostituzione gratuita della pellicola. Oltre che sul sito web Poco, i nuovi terminali Poco F3 e X3 Pro saranno disponibili anche su Amazon.