Maxon ha presentato Cinema 4D S24 per macOS e Windows

Maxon ha annunciato il rilascio di Cinema 4D Subscription Release 24 (S24). Questa nuova versione in abbonamento dell’applicazione 3D di Maxon permette agli utenti di esplorare e importare modelli, materiali e altre risorse (asset) inserendoli in modo intuitivo nella scena. Questa release include anche miglioramenti chiave al workflow e un assaggio deo progressi delle interfacce Nodi Scena e Gestione Scena del nuovo core.

Cinema 4D S24 è disponibile da subito per i clienti in abbonamento. Per i possessori di licenze perpetue di Cinema 4D è prevista una release nel corso di quest’anno che incorporerà, oltre ai miglioramenti futuri, anche le caratteristiche della S24.

Cinema 4D S24 può essere già scaricato ed è disponibile sia per macOS che per Windows (qui i dettagli sui prezzi) Il software in questione richiede almeno Windows 10 o macOS 10.13.6 (gli sviluppatori consigliano l’ultima versione 10.15 per la migliore esperienza).

“La Release S24 mette in luce ciò che Maxon da sempre si impegna ad offrire agli abbonati: un workflow eccezionale e innovativo abbinato a una tecnologia di base all’avanguardia”, ha dichiaro Dave McGavran, CEO di Maxon. “Il nuovo Asset Browser in combinazione con gli strumenti di posizionamento garantisce un flusso di lavoro che stimola la creatività. E gli sviluppi del sistema basato sui nodi offrono una visione del futuro potente e promettente di Cinema 4D”.

