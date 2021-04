Maxon Redshift ora con supporto nativo per i Mac M1

Maxon ha annunciato la disponibilità di Redshift per macOS, con pieno supporto per i Mac con processore M1 e per le API grafiche Metal di Apple. Il motore di rendering professionale in qestione, offre un’ampia serie di funzionalità tra cui ray switch, reti di shading flessibili, motion blur, AOV, deep output, EXR a livelli e molto altro ancora. A differenza di altri renderizzatori su GPU, Redshift è un motore “biased” che permette agli artisti di regolare la qualità delle singole tecniche al fine di ottenere il miglior equilibrio tra prestazioni e qualità di produzione. Lo sviluppatore evidenzia che il software è ottimizzato “per prestazioni di alto livello” sia su Mac con processore M1 sia Intel.

Il supporto nativo per i Mac con tecnologia M1 implica un sostanziale miglioramento dell’efficienza dei flussi di lavoro, poiché – spiega lo sviluppatore – la grafica integrata in M1 consente di offrire “un enorme aumento delle prestazioni grafiche combinato con un basso consumo energetico”.

I primi tester di Redshift su macOS hanno riferito risultati importanti in termini di prestazioni. James Rodgers, direttore di Lunar Animation che ha sede nel Regno Unito, spiega: “Stiamo notando risultati pazzeschi quando renderizziamo con Redshift su Mac Pro. Un fotogramma “tipo” della cinematica densa di effetti che abbiamo creato per Mythic Legends, un game-mobile di strategia di Outfit7, ricco di azione, prima richiedeva 26 minuti di rendering per fotogramma. Ora il rendering avviene in soli 58 secondi!”.

Redshift per i Mac basati su Intel sarà disponibile questa settimana. Il supporto per i Mac basati su M1 sarà reso disponibile con il rilascio di macOS Big Sur (11.3). Come sempre accade per Redshift, gli aggiornamenti per migliorare la stabilità e l’ottimizzazione saranno regolari e continui. A questo indirizzo le applicazioni Host Supportate e i requisiti di sistema.

Maxon ha anche annunciato il rilascio di Cinema 4D Subscription Release 24 (S24).