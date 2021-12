Cinesi irritati per la sfiorata collisione della stazione spaziale con i satelliti Starlink

I satelliti di StarLink fanno irritare il governo cinese. In un documento inviato alle Nazioni Unite, la Cina ha ricordato agli USA la necessità di rispettare il trattato sullo Spazio dopo che due satelliti spaziali lanciati da SpaceX, la società aerospaziale di Elon Musk, si sono quasi scontrati con la stazione spaziale cinese lo scorso anno.

Stando a quanto riferito dai funzionari cinesi, la loro stazione spaziale è stata costretta a effettuare manovre evasive sia il 1° luglio, sia il 21 ottobre di quest’anno, al fine di minimizzare possibili collisioni.

SpaceX – lo ricordiamo – ha lanciato oltre 1.600 satelliti nello Spazio nell’ambito del programma denominato Starlink, e ricevuto il permesso dalla Federal Communications Commission USA per lanciare fino a 12mila satelliti nello Spazio.

Il Guardian riferisce di misure di controllo di prevenzione delle collisioni adottate dai cinesi i quali lamentano comportamenti impropri degli americani. “”La Cina chiede al segretario generale delle Nazioni Unite di far circolare le suddette informazioni a tutti gli Stati parti del Trattato sullo spazio extra-atmosferico”, si legge nel report presentato dalla missione permanente a Vienna, invitando li Stati in questione a “assumersi la responsabilità internazionale” per le attività nazionali svolte da organismi governativi e non governativi nello spazio.

In entrambe le occasioni, due satelliti Starlink sono passati vicino (circa 3km) al modulo Tianhe della Tiangong Space Station (al momento in costruzione), a bordo del quale sono presenti tre astronauti cinesi.

I satelliti di Starlink pesano meno di 250 Kg, stanno in orbita bassa, a circa 550 Km di altezza, e possono essere facilmente avvistati dopo il tramonto o prima dell’alba perché riflettono la luce.