Con i rulli per bici smart si pedala forte anche in casa

Il lockdown e le zone rosse impediscono di fare molte cose, inclusa una attività fisica libera. Il divieto è sostanzialmente assoluto per gli sport di squadra e di gruppo ed è anche impossibile andare nelle palestre perché sono chiuse. Ci sono un po’ meno problemi per chi vuole fare ciclismo perché è consentito svolgere questo sport purché da soli e a patto che punto di partenza e di arrivo siano gli stessi.

Nonostante questo, molti ciclisti possono trovare utile per evitare problemi, aggirare le giornate di maltempo, ampliare le possibilità di allenarsi o semplicemente di “far girare le gambe”, acquistare dei rulli per la casa. Si tratta, come certamente sa chi pratica il ciclismo, di strumenti che consentono di montare su di essi una bicicletta e pedalare (quasi) come si fosse all’aperto. Il segreto è nei sistemi di frizione e resistenza che il rullo mette in atto sulla ruota o addirittura sulla cassetta del cambio della bici per simulare la resistenza dell’asfalto e l’inclinazione del terreno.

Non è questo il luogo per una disamina e una descrizione delle varie tipologie di rullo (liberi, fissaggio al telaio o direct drive…). L’importante è sapere che per comprarne uno e sfruttarlo a fondo tutto quel che vi serve è una bicicletta da corsa. A quel punto potete montarla sul rullo e cominciare a pedalare.

Amazon ha diversi tipi di rullo, di tutte le marche, inclusi quelli di Whaoo e di Elite che sono tra i leader del mercato. In molti casi parliamo di rulli smart capaci quindi di dialogare via Bluetooth con gli iPhone e gli iPad (oltre che i telefoni e i tablet Android) per pianificare vere e proprie sessioni di allenamento.

Praticamente tutti i rulli smart sono compatibili con Zwift, il programma top per gli allenamenti domestici capace di presentare programmi di allenamento personalizzati e di simulare scenari di corsa riprodotti in grafica 3D, con eventi anche collettivi, vere e proprie competizioni allestite sulla base della preparazione e delle capacità di ciascuno. Li potete approcciare su iPhone e iPad e anche su Apple TV.

Acquistare un rullo non è particolarmente costoso. I modelli entry level anche smart (come l’Elite Qubo Digital Smart B+) partono da 300 euro ma salgono anche oltre 3000 euro se si compra una bicicletta smart completa. In mezzo ci sono i rulli direct drive che costano dai 500/600 euro per arrivare a 1500 euro.

Ecco qui di seguito i migliori rulli oggi disponibili su Amazon con i prezzi aggiornati

