Dopo l’orologio, anche la cintura smart: si indossa sui pantaloni e aiuta la salute

Una cintura intelligente per il monitoraggio continuo dei parametri vitali. È Vital Belt, uno dei tanti prodotti che vengono annunciati in queste ore nel contesto del CES 2026. La presenta l’azienda giapponese TAION ha presentato Vital Belt, che va oltre smartwatch, bracciali, fasce toraciche.

Una cintura al posto del solito wearable

La zona della vita è una posizione stabile e già “abitata” nella routine quotidiana di molte persone. Dal punto di vista dell’uso pratico, questo significa meno fastidio e meno consapevolezza di indossare un dispositivo tecnologico.

Secondo l’azienda, la collocazione in vita consente anche una raccolta dei dati più costante rispetto a smartwatch e bracciali, che tendono a spostarsi durante la giornata. Il risultato è un monitoraggio pensato per accompagnare l’utente senza richiedere continue regolazioni o attenzioni.

Questa scelta potrebbe rendere Vital Belt particolarmente interessante anche per chi finora ha evitato smartwatch e bracciali proprio per ragioni di comodità o per una certa stanchezza verso dispositivi sempre visibili.

Dal punto di vista del funzionamento tecnico, Vital Belt combina più livelli di rilevazione per costruire una lettura continua e contestuale del corpo.

Vital Belt integra sensori in grado di rilevare parametri come frequenza cardiaca, respirazione e movimento corporeo. Il sensore a onde millimetriche rileva micro-movimenti impercettibili legati alla respirazione e alla dinamica del busto, mentre giroscopio e accelerometro analizzano postura e movimento.

A questi si affianca un microfono ad alta sensibilità, utilizzato per captare segnali acustici corporei e ambientali, come la respirazione o i suoni interni. I dati vengono poi elaborati localmente e trasmessi via Bluetooth allo smartphone o ad altri dispositivi indossabili, dove possono essere incrociati con informazioni provenienti da smartwatch, permettendo una scomposizione del movimento corporeo in parametri distinti come respiro e battito, e una misurazione più precisa nel tempo.

Un dettaglio interessante su Vital Belt, emerge però osservando i materiali diffusi da TAION. Nella presentazione ufficiale non viene fatto alcun riferimento esplicito a collaborazioni o integrazioni con piattaforme di terze parti, ma nei filmati dimostrativi e nelle immagini promozionali Vital Belt viene mostrata operare in congiunzione con Apple Watch.

In queste sequenze, i dati raccolti dalla cintura sembrano confluire all’interno dell’ecosistema Apple, con una chiara integrazione con Salute di Apple, dove possono essere incrociate con altri dati biometrici, permettendo di scomporre il concetto di movimento corporeo in parametri distinti e più leggibili nel tempo.