WhatsApp cambia tutto: arriva lo strumento che svuota la memoria del telefono liberando spazio

WhatsApp introduce una funzione che promette di alleggerire lo smartphone in modo mirato.

Negli anni WhatsApp è diventata molto più di una semplice applicazione per scambiarsi messaggi. Foto, video, vocali, documenti e contenuti multimediali di ogni tipo passano quotidianamente dalle chat, accumulandosi nella memoria del telefono quasi senza che ce ne si renda conto. Il risultato è uno spazio sempre più ridotto e dispositivi che iniziano a rallentare.

Proprio per rispondere a questa esigenza concreta, WhatsApp ha deciso di intervenire con uno strumento completamente nuovo, pensato per dare agli utenti un controllo più preciso su ciò che occupa memoria, senza rinunciare ai contenuti davvero importanti.

Come funziona il nuovo strumento WhatsApp per liberare spazio sul telefono

Con l’ultimo aggiornamento della versione beta, WhatsApp ha introdotto un nuovo tool di pulizia selettiva delle chat, una funzione che segna un cambiamento importante nella gestione della memoria. La novità, inizialmente testata su Android, è stata recentemente estesa anche ai dispositivi iOS, rendendo l’esperienza uniforme per tutti gli utenti. L’obiettivo è permettere di intervenire in modo mirato sui contenuti presenti nelle conversazioni, evitando cancellazioni drastiche e poco consapevoli.

Questo nuovo strumento consente di agire direttamente all’interno delle singole chat, sia private che di gruppo. Accedendo a una conversazione e toccando la barra superiore, si entra nel menu di gestione dove compare il nuovo comando chiamato “Svuota chat”. È proprio da qui che l’utente può decidere come procedere, scegliendo con precisione quali elementi eliminare e quali conservare.

La vera innovazione sta nella possibilità di effettuare una pulizia selettiva. Non si è più costretti a cancellare intere conversazioni per recuperare spazio: ora è possibile eliminare solo determinate tipologie di contenuti, come video, immagini, messaggi vocali, file audio o documenti. In alternativa, si può scegliere di svuotare completamente una chat mantenendo però i messaggi contrassegnati con la stella, spesso utilizzati per salvare informazioni importanti o ricordi personali.

Un altro aspetto particolarmente utile di questo strumento è la stima dello spazio occupato. Prima di confermare l’operazione, WhatsApp mostra quanto spazio verrà liberato, aiutando l’utente a capire l’effettivo impatto della pulizia sulla memoria del dispositivo. Questo rende l’operazione più consapevole e riduce il rischio di cancellare contenuti senza reale beneficio.

Dal punto di vista pratico, il nuovo tool è stato progettato per essere semplice e immediato. Non è necessario navigare tra impostazioni complesse o menu nascosti: tutto avviene direttamente dalla chat interessata. Una scelta che rende la funzione accessibile anche a chi utilizza WhatsApp in modo basilare e non ha particolare familiarità con le impostazioni avanzate dell’app.