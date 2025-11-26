Storico: Apple vende più di Samsung grazie ad iPhone 17 e al post Covid

Il 2025 potrebbe essere ricordato come un anno storico e questo per merito di iPhone 17. Non parliamo di funzioni, design o chissà qualche innovazione ma del fatto che il lancio di quel telefono, apparentemente poco diverso da iPhone 16, ha ribaltato un rapporto di forze che durava da 10 anni: quello con Samsung.

Il successo della gamma iPhone 17

È Counterpoint Research, rispettata società di analisi di mercato, a prevedere per fine anno lo scambio al vertice dei produttori di telefonia tra Apple, storica seconda, e i coreani che dominavano questo segmento con i loro Galaxy. La prospettiva nasce dal successo della nuova linea iPhone 17 e da un contesto geopolitico e valutario insolitamente favorevole.

Lanciati a settembre, gli iPhone 17 stanno infatti ottenendo un’accoglienza molto più vivace del previsto. Negli Stati Uniti le vendite crescono a doppia cifra rispetto allo scorso anno, mentre in Cina – dove negli ultimi trimestri il brand aveva perso terreno – la nuova serie ha invertito una tendenza che durava da un paio di anni con vendite in calo costante.

Le previsioni di Counterpoint indicano che la crescita delle spedizioni di iPhone potrebbe spingere Apple oltre Samsung già entro la fine dell’anno. Secondo i ricercatori, le consegne aumenteranno del 10% nel 2025, contro il 4,6% stimato per Samsung, in un mercato che complessivamente crescerà del 3,3%. Apple dovrebbe quindi raggiungere una quota del 19,4%, tornando al primo posto per la prima volta dal 2011.

Sarebbero le novità del 2025, dalle fotocamere al design rivisto, fino alle funzioni potenziate da iOS 26 e Apple Intelligence, ad aver riattivato un ciclo di upgrade che sembrava essersi allungato in maniera costante, rinviando il rinnovo dei prodotti anno su anno.

Ma Yang Wang, analista di Counterpoint, spiega a Bloomberg che non si tratta solo dell’ottima accoglienza della serie iPhone 17. “Il vero motore dell’aggiornamento delle stime è il ciclo di sostituzione, che sta raggiungendo un punto di svolta”, afferma Wang. “I consumatori che hanno acquistato smartphone durante il boom del Covid-19 stanno entrando nella fase di aggiornamento. Inoltre, tra il 2023 e il secondo trimestre del 2025 sono stati venduti 358 milioni di iPhone ricondizionati. Anche questi utenti tenderanno a scegliere un nuovo iPhone nei prossimi anni.”

Il ritorno al primo posto non dipende solo dalle qualità di iPhone 17. Secondo Counterpoint, pesano anche fattori come il raffreddamento delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina e un dollaro più debole. La combinazione dei due elementi ha reso gli iPhone più appetibili specie nei mercati emergenti e più competitivi nel vasto mercato cinese.

Un sorpasso che durerà

Guardando ai prossimi due anni, lo stesso Wang ritiene che Apple possa ampliare ulteriormente il divario. “L’arrivo dell’iPhone pieghevole nel 2026 e del modello più economico iPhone 17e sosterrà le vendite”, osserva. Bloomberg aggiunge che poi nel 2027 è atteso un importante ripensamento del design dell’iPhone, elemento che storicamente stimola un nuovo ciclo di upgrade.

Secondo Counterpoint, questa combinazione di fattori potrebbe garantire ad Apple la posizione di leader del mercato degli smartphone almeno fino al 2029.