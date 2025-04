CMF di Nothing svela Phone 2 Pro componibile e gli auricolari Buds 2

I terminali Android a prezzo abbordabile si somigliano un po’ tutti con l’eccezione di Nothing che torna sulla scena con il marchio economico CMF svelando Phone 2 Pro e la serie di auricolari Buds 2. La ricetta rimane la stessa con prodotti belli, funzionali e personalizzabili, proposti a prezzi contenuti.

Phone 2 Pro cattura lo sguardo con design sottile, solo 7,8 mm, pesa 185 gr, e colori vivaci (arancione, verde chiaro, bianco e nero) in cui spiccano le rifiniture in alluminio per le fotocamere e le viti in acciaio inossidabile.

Anche lo schermo calamita gli occhi con un pannello AMOLED FHD+ da 6,77” in grado di visualizzare oltre un miliardo di colori. Grazie all’Ultra HDR la luminosità dei punti luce arriva fino a 3.000 nit, il 50% in più rispetto a CMF Phone 1.

Pur essendo un Android di fascia media offre campionamento del tocco a 1000 Hz e frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz. Il processore MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G con CPU 8 core fino a 2,5 GHz assicura prestazioni fluide anche per il multitasking. Notevole l’autonomia che grazie alla batteria da 5.000 mAh assicura fino a due giorni di utilizzo con una sola carica.

Il comparto fotografico include con una selfie camera da 16 MP e tre moduli sul retro. Quello principale da 50 MP sfrutta il sensore più grande in questa categoria per catturare oltre il 60% in più di luce rispetto al modello precedente. Ci sono anche un teleobiettivo con zoom digitale 20x e l’ultra grandangolare da 8 MP.

CMF Phone 2 Pro mantiene l’originale modularità che contraddistingue il marchio. Gli utenti possono personalizzare il terminale in base ai propri gusti ed esigenze grazie a tre nuovi accessori: la cover universale, le due lenti intercambiabili per fisheye e macro oppure con l’accessorio che funge sia da portafoglio che da base di sostegno estraibile.

CMF Phone 2 Pro, prezzi e disponibilità

CMF Phone 2 Pro supporta i pagamenti contactless via NFC. I preordini sono già aperti anche nel negozio CMF su Amazon con disponibilità dal 6 maggio: costa 259€ per il modello 8+128GB oppure 289 euro per la versione 8+256GB.

Qui di seguito i prezzi degli accessori: cover universale 35€, lenti intercambiabili fisheye e macro a 35€, Wallet/Stand 35€. Ci sono anche due bundle cover + Wallet/Stand o lenti – €45, oppure cover + Wallet/Stand + lenti a €65.

Auricolari CMF Buds 2

La serie di auricolari CMF Buds 2025 è composta da tre modelli, tutti a prezzi super abbordabili, anche questi già in preordine con disponibilità da 6 maggio. Si parte con il modello base Buds 2a con cancellazione attiva del rumore da 42db, driver in biofibra da 12,4 mm e bassi profondi per l’ascolto quotidiano a 39€.

Il prezzo sale a 49,95€ per Buds 2 con suono ottimizzato Dirac Opteo, cancellazione rumore ibrida da 48dB e audio spaziale per chi desidera un suono più chiaro e dinamico. Infine il modello Buds 2 Plus da 59,95€ per gli utenti che desiderano audio certificato Hi-Res LDAC, compensazione uditiva personalizzata e anche equalizzazione completa.

