The Android Show anticipa Google I/O per la prima volta

Per anni l’appuntamento annuale per conoscere tutte le novità di Big G è sempre stato uno solo Google I/O: quest’anno per la prima volta la conferenza dedicata agli sviluppatori, ma non solo, sarà anticipata da un’edizione speciale di The Android Show.

Fin da febbraio la multinazionale di Mountain View ha annunciato le date di Google I/O che si svolgerà dal 20 al 21 maggio. Anche se l’evento è pensato sopratutto per gli sviluppatori di app web e mobile in realtà Big G ha sempre sfruttato questo palco anche per svelare le novità riguardanti il suo intro ecosistema, incluso Android, ma anche nuovi dispositivi Pixel, come per esempio è avvenuto nel 2023.

Android sarà sempre e comunque uno degli argomenti salienti di Google I/O e avrà diverse sessioni e keynote dedicati anche in questa edizione 2025. Ma in un breve video YouTube pubblicato nelle scorse ore Sameer Samat, presidente Android Ecosystem, annuncia che quest’anno le novità Android saranno svelate in un’edizione speciale di The Android Show che sarà trasmessa in streaming per tutti il 13 maggio.

Il colosso spiega che gli utenti richiedono da tempo un evento dedicato. In ogni caso la scelta di suddividere almeno in parte le novità Android da tutto il resto torna utile per dare maggiore visibilità all’ecosistema del robottino verde.

In questo modo ci sarà anche più spazio e focus per Chrome, Chrome OS, Google Web Toolkit, Google App Engine, oltre naturalmente anche per la valanga di novità attese in campo Intelligenza Artificiale.

Anche l’evento Google I/O può essere seguito da tutti, grazie alla diretta streaming e alle varie sessioni il 20 e 21 maggio. Quest’anno l’evento di Big G è sovrapposto alla conferenza Build per gli sviluppatori Microsoft che riterrà dal 19 al 21 maggio.

