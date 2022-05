WWDC 2022, il tour in Apple Park è invidiabile

Il primo giorno della Worldwide Developers Conference WWDC 2022 vedrà un numero selezionato di sviluppatori recharsi in Apple Park di Cupertino, in California, per presenziare ad uno speciale evento nel campus a forma di anello di Apple.

L’evento del 6 giugno includerà la visione del keynote della WWDC e della Platforms State of the Union come precedentemente annunciato, ma i partecipanti sono stati anche informati su ciò che si avverrà nel resto della giornata.

Gli sviluppatori potranno effettuare il check-in presso l’Apple Park Visitor Center alle 7:00 e da lì Apple terrà un open house presso il nuovo Apple Developer Center, di cui si sa poco. Alle 8:00, Apple servirà la colazione al Caffe Macs.

Dopo il keynote delle 10:00 gli sviluppatori pranzeranno a mezzogiorno, per poi avviare la Platforms State of the Union, che prenderà il via alle 13:00. Da questo momento gli sviluppatori potranno scegliere tre tour separati.

Il primo è un tour delle Apple Park Hills, dell’area del centro fitness e dei caffè Mac. Tutti e tre i tour si svolgeranno alle 14:30, quindi gli sviluppatori dovranno scegliere di partecipare ad uno soltanto, anche perché Apple afferma che lo spazio è limitato. Dopodiché, la giornata si concluderà con gli Apple Design Awards alle 16:30.

Gli sviluppatori sono stati informati ieri che i partecipanti dovranno risultare negativi al COVID-19 il giorno prima, e che dovranno indossare mascherine N95 in tutte le aree interne. Apple sta richiedendo agli sviluppatori di seguire i suoi protocolli di salute e sicurezza, che tengono conto delle ultime linee guida delle autorità sanitarie pubbliche.

Tutti gli sviluppatori hanno avuto la possibilità di presentare domanda per partecipare all’evento e Apple ha selezionato i partecipanti utilizzando il classico sistema della lotteria, quindi totalmente random. La partecipazione è gratuita, ma gli sviluppatori dovranno pagare viaggio e alloggi a Cupertino.

Ricordiamo che Apple non ospita un evento WWDC completo in presenza, e il keynote e il resto della conferenza si terranno in formato digitale. Il gruppo di vincitori sarà l’unica componente di persona a partecipare alla WWDC 2022.

Per conoscere tutto quello che Apple potrebbe presentare durante l’evento non vi resta che cliccare direttamente a questo indirizzo.