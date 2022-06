COLMI P45, lo smartwatch con cui si può anche chiamare in offerta a 94 euro

COLMI P45 è l’ultima generazione di smartwatch della serie P dell’azienda. Si tratta di di uno smartwatch veramente per tutti, in grado di offrire un ottimo rapporto qualità prezzo, senza rinunciare alle funzionalità tipiche di un indomabile di fascia più alta. Al momento in offerta a circa 95 euro si acquista a questo indirizzo.

Tra le sue principali caratteristiche un grande schermo da 1.81 pollici, mentre a livello sportivo sarà in grado di assistervi in ben 118 tipologie di discipline sportive. Utilizza la più recente generazione di sensore per rilevare la quantità di ossigeno nel sangue, con luce rossa così da risultare più preciso.

A livello estetico richiama il ben noto watch di Apple, con forme leggermente squadrate e una corona digitale posta sul fianco del quadrante, che permette anche di gestire l’interfaccia grafica e i menù.

Caratteristiche tecniche COLMI P45:

Chipset principale : GR5515

: GR5515 Chipset secondario : JieLi AC6963A

: JieLi AC6963A Sensore HR : Tianyi Hexin 3605

: Tianyi Hexin 3605 Schermo : 1.81 pollici

: 1.81 pollici Capacità Batteria : 260 mAh

: 260 mAh Durata della batteria : 3 ~ 7 giorni

: 3 ~ 7 giorni Livello impermeabilità : IP67 Impermeabile

: IP67 Impermeabile App di supporto : “Da Fit”

: “Da Fit” Compatibilità: Android 4.4 o superiore, o iOS 9.0 o superiore.

Si tratta di un orologio che si prende cura di chi lo indossa, potendo monitorare dati come la Frequenza Cardiaca continua, la pressione sanguigna, oltre a disporre del sensore SpO2. Ancora, è un tracker per il sonno, offre esercizi per la respirazione e funge anche da promemoria per bere.

Tra le sue principali caratteristiche anche quelle di supportare chiamate in bluetooth se collegato adì uno smartphone, così da poter parlare al proprio interlocutore senza dover nemmeno sfilare dalla tasca lo smartphone.

Naturalmente non fa a meno del reparto Notifiche, potendo notificare al polso chiamate e messaggi, anche da app terze parti, come WhatsApp, Telegram e altre ancora, social compresi.

Come già anticipato, è un campione anche di autonomia, con una durata che varia dai 3 ai 7 giorni.

Nel momento in cui scriviamo si acquista direttamente a questo indirizzo in diverse colorazioni al prezzo di circa 95 euro.