iRobot OS è il sistema operativo intelligente per la casa

Vi avevamo presentato qualche mese fa la piattaforma iRobot Genius Home Intelligence, illustrataci direttamente da Colin Angle, presidente e amministratore delegato iRobot che ci aveva anticipato una ulteriore evoluzione del sistema. E’ di oggi la presentazione di un vero e proprio sistema operativo, iRobot OS che offre un livello di esperienza utente per una casa più pulita, più sana e più intelligente.

iRobot OS è in grado di lavorare fin da oggi grazie alla flotta di 20 milioni di dispositivi venduti e connessi e diattivare oltre 2,7 milioni di programmi di pulizia ogni giorno in tutto il mondo grazie all’analisi dell’ambiente domestico ed una intelligenza artificiale.

“Con iRobot OS abbiamo prodotti in grado di comprendere l’ambiente domestico, di rispettare le preferenze dell’utente e di connettersi in modo intuitivo con l’ecosistema di domotica intelligente per portare a termine i compiti.

Inoltre, il nostro sistema operativo permette ai nostri robot di diventare nel tempo più intelligenti e di pulire in modo più efficiente, con nuove importanti funzionalità che vanno a vantaggio di ogni cliente, inclusi i proprietari di animali domestici, le famiglie con poco tempo libero e coloro che vogliono poter sfruttare al meglio l’assistente vocale. Questo è soltanto l’inizio, e siamo ansiosi di continuare ad espandere iRobot OS, fornendo ai clienti modi ancora più efficienti per pulire nei mesi e negli anni che verranno”.

Un riguardo particolare per animali domestici

Lo abbiamo provato su queste pagine di recente e ora Roomba j7 e j7+ con sistema iRobot OS è di fatto la prima scelta per proprietari di animali domestici, e l’unico robot in grado di identificare e di evitare le loro “sorpresine” involontarie.

Con iRobot OS arrivano nuove funzionalità dedicate come Pet Lock per evitare che l’animale attivi accidentalmente il robot e le Keep Out Zone, che possono essere impostate per evitare che il robot pulisca determinate aree come, ad esempio, intorno alla ciotola dell’acqua, oltre a suggerimenti intelligenti come i programmi di pulizia raccomandati durante il periodo in cui i nostri compagni in casa cambiano il pelo.

Se li conosci li eviti

I robot aspirapolvere Roomba j7 e j7+ con sistema iRobot OS sono in grado di riconoscere ed evitare scarpe, calzini, lacci, auricolari, abiti, asciugamani, bisogni (solidi) di animali domestici e moltissimo altro ed hanno già evitato oltre 43 milioni di oggetti in tutto il mondo.

Con una piattaforma IA attualmente in grado di riconoscere oltre 80 oggetti comuni, iRobot OS continuerà a permettere ai Roomba Serie j7 di identificare ed evitare un numero sempre più crescente di oggetti in futuro, così che i clienti non dovranno più preoccuparsi di raccoglierli prima che comincino le pulizie. La funzionalità in questione ha permesso al Roomba Serie j7 di diventare il robot più venduto sia negli Stati Uniti che in Giappone dal suo lancio, avvenuto nel settembre 2021.

La tua voce e i tuoi comandi

Con circa 600 comandi supportati con Amazon Alexa, Assistente Google e Siri, iRobot OS offre moltissime opzioni di programmi di pulizia attivabili con la voce ed è in grado di comprendere più comandi vocali di qualsiasi altro robot. I robot dotati di iRobot OS possono pulire stanze specifiche attraverso un comando vocale e sono gli unici robot a cui è possibile indicare di pulire aree specifiche come per esempio “intorno al divano”.

iRobot è l’azienda leader nel settore dei robot per la pulizia della casa, ed è distribuita in Italia da Nital.