Apple Arcade, le uscite di giugno e gli aggiornamenti

Apple Arcade si prepara a questo caldo mese di giugno. Il protagonista è certamente “Frogger and the Rumbling Ruins”, in buona compagnia di “Cooking Mama: Cuisine!” e “Air Twister”, che arriveranno questo mese sulla piattaforma, insieme ad altri contenuti e aggiornamenti.

Il primo dei tre nuovi giochi, Frogger and the Rumbling Ruins, sarà disponibile su Apple Arcade già da questo venerdì. Per chi non conoscesse il brand, si tratta di un grande classico rivisitato. Nella specie offrirà un’avventura completamente nuova, e sarà il seguito ufficiale di “Frogger in Toy Town”, andato in onda sempre su Apple Arcade nel 2019. Più avanti nel corso del mese si accenderanno i fornelli di Cooking Mama: Cuisine!, una rivisitazione familiare, ma rinnovata, del classico cult della cucina; si potrà provare anche un’esperienza mozzafiato con Air Twister, uno sparatutto fantasy in 3D all’interno del quale i giocatori dovranno combattere contro bizzarri invasori per salvare il pianeta dalla distruzione.

Sempre nel mese di giugno, precisamente il 10 del mese, per gli abbonati Arcade sarà disponibile anche Jigsaw Puzzle di MobilityWare+, realizzato da esperti di puzzle per gli appassionati, con all’interno la più vasta collezione di puzzle di brandiconici come Disney, Hasbro e molti altri ancora.

Ricordiamo che Cooking Mama: Cuisine! è in arrivo il 17 giugno, mentre

Air Twister (YS Net) approderà sulla piattaforma il 24 giugno.

Ricordiamo che Apple Arcade ha un costo di 4,99 euro al mese o di 49,99 euro l’anno, e permette di giocare a tutti i titoli presenti in catalogo. Tra le pagine di Macitynet è presente la nostra recensione di Apple Arcade oltre alla guida completa al servizio. Tutti gli articoli che parlano di Apple Arcade sono disponibili da questa pagina.