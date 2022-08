Alcuni video mostrano la funzione Continuity Camera con un supporto di Belkin

Tra le novità di macOS 13 Ventura – futura versione del sistema operativo per Mac nel momento in cui scriviamo disponibile come release preliminare per gli sviluppatori e i beta tester – c’è la funzione Continuity della fotocamera che permette di usare l’iPhone (iPhone XR e successivi) come webcam del Mac.

Il Mac può riconoscere e utilizzare in automatico la fotocamera di un iPhone nelle vicinanze, senza bisogno di sbloccarlo o selezionare nulla. L’iPhone può anche collegarsi al Mac in modalità wireless, offrendo ancora più flessibilità.

Continuity della fotocamera offre funzioni interessanti per tutti i Mac sui quali può girare macOS Ventura, come Inquadratura automatica, la modalità Ritratto e l’effetto Luce set fotografico, che illumina il volto dell’utente sfocando lo sfondo. Ì possibile sfruttare l’ultra-grandangolo di iPhone per funzioni come Desk View, che mostra in contemporanea il volto dell’utente e una vista dall’alto della sua scrivania, perfetta per creare video amatoriali, mostrare disegni e altro.

Continuity Camera dovrebbe migliorare le videochiamate rispetto alle webcam di serie su Mac; per sfruttare al meglio la funzione, bisogna disporre l’iPhone nella parte superiore dello schermo del computer.

Belkin offrirà un accessorio dedicato la cui commercializzazione avverrà probabilmente in contemporanea alla disponibilità – in autunno – delle versioni definitive dei nuovi sistemi operativi per Mac e iPhone (iOS 16). Nel frattempo, il produttore ha distribuito alcuni prototipi a dei YouTuber che hanno avuto modo di provare in anteprima l’accessorio.

L’accessorio è di semplice uso: si attacca sul retro dello smartphone alla tregua di un accessorio MagSafe e permette di posizionare il telefono allo schermo del MacBook. Per il display di Apple o l’iMac da 24 pollici, che sono più spessi, servirà un diverso adattatore ma c’è da scommettere che altri produttori di accessori seguiranno l’esempio di Belkin con prodotti simili.

Using your iPhone as a webcam with Belkin's new MagSafe attachment is so easy.. Got a chance to test out an early version of it on iOS and Mac OS Ventura Betas. Desk view is also 🔥🙏🏻 pic.twitter.com/Y1AZCS31oT — iJustine (@ijustine) July 29, 2022

La versione definitiva di macOS Ventura sarà disponibile in autunno, come aggiornamento software gratuito. Rispetto a macOS Monterey, Apple ha ristretto il numero di Mac sui quali sarà possibile installare il nuovo sistema. Il collegamento da seguire sul nostro sito per tutte le novità di macOS Ventura è questo.