I Mac compatibili con macOS 13 Ventura

Tra le novità presentate da Apple alla WWDC22, c’è anche la versione preliminare di macOS 13 “Ventura”, nuovo sistema operativo per Mac.

La versione preliminare di macOS Ventura è per il momento disponibile ai soli sviluppatori e sarà a breve disponibile anche per i beta tester che desiderano provare in anteprima il futuro sistema.

Rispetto a macOS Monterey, Apple ha ristretto il numero di Mac sui quali sarà possibile installare il nuovo sistema. I Mac compatibili, sono:

iMac 2017 e seguenti

iMac Pro 2017

MacBook Air 2018 e seguenti

MacBook Pro 2017 e seguenti

Mac Pro 2019 e seguenti

Mac mini 2018 e seguenti

MacBook 2017 e seguenti

Mac Studio 2022

Tra le novità di macOS Ventura c’è Stage Manager, funzionalità che offre un modo tutto nuovo di rimanere concentrati sull’attività che si sta svolgendo, con la possibilità di passare facilmente da un’app o una finestra all’altra. La funzione Continuity della fotocamera permette di usare l’iPhone come webcam del Mac e con l’arrivo di Handoff in FaceTime, si può iniziare una chiamata FaceTime su iPhone o iPad e trasferirla sul Mac.

Le app Mail e Messaggi hanno nuove funzioni mentre Safari spiana la strada a un futuro senza password grazie alla funzionalità denominata Passkey. Tra le novità di rilievo per gli sviluppatori c’è Metal 3, liberia che promette di migliorare l’esperienza di gioco su Mac, rendendo possibile l’esecuzione di titoli di alto livello.

Nei prossimi giorni esamineremo in dettaglio le varie novità. Come accennato la beta è già disponibile per gli sviluppatori e a luglio dovrebbe arrivare la versione per i beta tester. La versione definitiva di macOS Ventura sarà disponibile in autunno come aggiornamento software gratuito.

Il link da seguire sul nostro sito per le novità di macOS Ventura è questo.