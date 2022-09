Come iscriversi ai Workshop BenQ per il Graphic Days di Torino dal 17 settembre

Graphic Days è stato lanciato nel 2016 grazie all’associazione Print Club Torino, all’agenzia Quattrolinee e all’Associazione Plug: quest’anno utilizzerà per la prima volta una formula “diffusa” che vede un calendario di oltre 40 appuntamenti distribuito in diverse location della città piemontese. Come ulteriore novità, quest’anno il festival sarà improntato al tema Kids, ovvero a illustrare come il visual design si declina per i bambini.

BenQ supporterà Graphic Days attraverso la fornitura di una serie di monitor che per caratteristiche si prestano in modo particolare a esaltare il concetto di design ultima frontiera incarnato dal festival.

L’intervento di BenQ nell’ambito del festival si estenderà inoltre all’organizzazione di una serie di workshop dedicati al graphic design e al mondo della fotografia. I corsi saranno tenuti da importanti professionisti del settore e BenQ Ambassador, come Martin Benes e Francesco Gola, presso la Casa del Pingone dal 23 al 25 settembre.

Qui sotto trovate ll calendario dei workshop con i link per le iscrizioni.

VENERDÌ 23 SETTEMBRE – ORE 15.00-17.00

TITOLO: Fondamenta del Compositing

RELATORE: Martin Benes

DESCRIZIONE: Le fondamenta essenziali per creare compositing perfetti, manipolare la luce, le ombre e comprendere la struttura dell’intera scena al fine di padroneggiare a fondo l’unione di più immagini.

DOVE: Casa del Pingone, Via della Basilica 12, Torino, TO

COSTO: 20€

POSTI DISPONIBILI: 20 con tavolo per pc

NOTA BENE: È fortemente consigliato agli iscritti di portare il proprio notebook per potere partecipare attivamente alla sessione.

ISCRIZIONI: https://bit.ly/3KcPnpa

SABATO 24 SETTEMBRE – ORE 10.30-11.30

TITOLO: Ritoccare la pelle in modo facile e veloce

RELATORE: Martin Benes

DESCRIZIONE: Come ritoccare la pelle in modo efficace e veloce, rispettando il budget del cliente? Esistono delle linee guida definitive? Quali sono le ultime tendenze del

settore? Le migliori tecniche utilizzate attualmente nel settore del fotoritocco della pelle.

DOVE: Casa del Pingone, Via della Basilica 12, Torino, TO

COSTO: gratuito

POSTI DISPONIBILI: 40

ISCRIZIONI: https://bit.ly/3CmOUix

SABATO 24 SETTEMBRE – ORE 15.00-17.00

TITOLO: Come creare il tuo bianco e nero perfetto

RELATORE: Martin Benes

DESCRIZIONE: Qual è il trucco di ogni grande fotografo? Come riuscire a ottenere immagini in bianco e nero di grande impatto visivo e di grande qualità? Attraverso Photoshop e Camera Raw, i partecipanti impareranno a gestire un flusso di lavoro ottimale per avere il controllo totale sul risultato finale.

DOVE: Casa del Pingone, Via della Basilica 12, Torino, TO

COSTO: 20 euro

POSTI DISPONIBILI: 20 con tavolo per pc

NOTA BENE: È fortemente consigliato agli iscritti di portare il proprio notebook per potere partecipare attivamente alla sessione.

ISCRIZIONI: https://bit.ly/3ceAciN

DOMENICA 25 SETTEMBRE – ORE 10.30-11.30

TITOLO: Introduzione alla Gestione del Colore

RELATORE: Francesco Gola

DESCRIZIONE: Tutte le conoscenze e gli strumenti necessari per potere gestire i colori sullo schermo come un fotografo professionista, partendo dalle basi fino ad arrivare ai livelli più elevati di accuratezza formale.

DOVE: Casa del Pingone, Via della Basilica 12, Torino, TO

COSTO: gratuito

POSTI DISPONIBILI: 40

ISCRIZIONI: https://bit.ly/3R5ic9y

DOMENICA 25 SETTEMBRE – ORE 15.00-17.00

TITOLO: Post produzione in wide gamut

RELATORE: Francesco Gola

DESCRIZIONE: Il flusso di lavoro di post-produzione di una lunga esposizione, dalla corretta calibrazione e profilazione del monitor, all’editing dell’immagine su Adobe Lightroom e Photoshop, all’esportazione per la corretta pubblicazione online.

DOVE: Casa del Pingone, Via della Basilica 12, Torino, TO

COSTO: 20 euro

POSTI DISPONIBILI: 20 con tavolo per pc

NOTA BENE: È fortemente consigliato agli iscritti di portare il proprio notebook per potere partecipare attivamente alla sessione.

ISCRIZIONI: https://bit.ly/3CqyHcb

Chi è Martin Benes

Digital artist esperto in fotografia e Cgi. Ha un’esperienza di oltre 20.000 ore di post produzione con Photoshop. Si occupa di training professionale e coaching su Photoshop e altri programmi della Creative Suite oltre a temi specifici che spaziano dal compositing all’High End Retouching. Fa parte degli esperti del colore X-Rite, Coloratti e rappresenta in Italia Behance nelle vesti di Behance Ambassador. E’ BenQ Worldwide Ambassasador e Depositphoto Ambassador.

Chi è Francesco Gola

Ingegnere innamorato della fotografia, ha sviluppato un particolare rapporto emotivo con la natura che si esprime chiaramente nelle sue fotografie di paesaggi marini. Si ispira ai pittori romantici William Turner e Ivan Konstantinovich Aivazovsky, ma anche a mostri sacri della fotografia come Michael Kenna e Sebastiao Salgado. Vive e insegna fotografia a Milano, dove collabora con aziende, siti e riviste per la diffusione della cultura fotografica in Italia e nel mondo.