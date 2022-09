YouTube TV ora supporta l’audio Surround 5.1 su Apple TV

Il servizio YouTube TV per Apple TV è stato aggiornato integrando il supporto dell’audio 5.1. L’annuncio è arrivato da YouTube e l’audio in questione funziona con le trasmissioni live, con la DVR (la funzionalità che consenti di mettere in pausa, tornare indietro e riprendere la riproduzione durante il live streaming) e i contenuti video on-demand.

Apple TV 4K e Apple TV HD riproducono automaticamente l’audio nella qualità più elevata supportata dal proprio sistema di home entertainment e che è disponibile per i contenuti riprodotti.

Se il nostro sistema di home entertainment non supporta il formato audio selezionato in automatico da Apple TV, è possibile modificare il formato manualmente: basta andare su Impostazioni > Video e audio > Formato audio e attivare l’opzione Modifica formato. Da qui è possibile scegliere “Dolby Digital 5.1” (per riprodurre l’audio su più altoparlanti e un subwoofer, ad esempio un sistema di altoparlanti 5.1) oppure “Stereo”: la qualità supportata per tutti i televisori, i film e i programmi TV, con il quale l’audio viene riprodotto tramite un canale destro e un canale sinistro.

5.1 Audio Update! 🔈🔉🔊 We now support 5.1 audio on Apple TV & Fire TV devices for compatible YouTube TV content (live, DVR, & video on-demand).

If you’re a game console user, we’re working on getting this available to you as soon as possible, and will share live updates here. pic.twitter.com/8Pmxrt1WqU

— YouTube TV (@YouTubeTV) September 6, 2022