macOS Ventura, come proteggere le note con il Touch ID

Tra le novità di macOS Ventura, la possibilità di cifrare le note, criptandole end-to-end con la password usata per accedere al Mac o il Touch ID. Con questa ultima funzionalità non è più necessario ricordare una password per le note protette (basta usare la password di login).

Grazie alla crittografia end-to-end, nessuno potrà accedere alle note protette senza la password di login (neanche Apple può farlo); solo noi abbiamo “la chiave speciale” necessaria per sbloccarli e leggerle.

È possibile accedere alle note protette su qualsiasi dispositivo con il proprio account iCloud utilizzando il codice o la password del dispositivo stesso.

Per visualizzare le note protette con password, è necessario abilitare il portachiavi iCloud e sono richiesti iOS 16 o macOS 13.

Se vogliamo limitare l’accesso per altre persone che potrebbero conoscere il codice del dispositivo, possiamo creare una password separata solo per le note protette. Si tratta di un’opzione di sicurezza efficace per alcuni utenti; tuttavia, se dimentichiamo la password, non sarà possibile recuperarla (neanche Apple può farlo) e perdiamo l’accesso alle note protette.

Di seguito vediamo come bloccare con password o Touch ID le note

Avviate l’app Note Selezionate la nota che volete proteggere e fate click sull’icona del lucchetto (nella barra degli strumenti dell’app Note) e selezionate “Proteggi Nota” Quando richiesto, inserite una password; al termine dell’inserimento della password potremmo chiudere le note protette con un click sull’icona del lucchetto.

Per visualizzare una nota protetta, l’utente deve inserire la propria frase chiave oppure eseguire l’autenticazione tramite Face ID o Touch ID. Dopo la corretta autenticazione dell’utente per visualizzare o creare una nota protetta, Note si apre in una sessione protetta, durante la quale l’utente può visualizzare le note protette o crearne di altre senza doversi autenticare ulteriormente. Tuttavia nella sessione sicura saranno visualizzate unicamente le note protette tramite la frase chiave attuale. Per le note protette tramite una frase chiave diversa, l’utente dovrà comunque autenticarsi. Apple spiega che la sessione protetta viene chiusa quando:

L’utente tocca il pulsante “Proteggi ora” in Note.

Note viene messa in background per più di 3 minuti (8 minuti in macOS).

Il dispositivo iOS o iPadOS si blocca.

Per modificare la frase chiave per una nota protetta, l’utente deve inserire la frase chiave attuale, perché Face ID e Touch ID non sono disponibili durante la modifica della frase chiave. Una volta scelta la nuova frase chiave, l’app Note cifra nuovamente, nello stesso account, le chiavi di tutte le note esistenti e codificate con la frase chiave.

