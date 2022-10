Come pulire il microfono di iPhone

Per pulire delicatamente le superfici esterne dell’iPhone si possono usare le salviette con alcool isopropilico al 70%, una salvietta con alcool etilico al 75% o le salviette disinfettanti Clorox. È fondamentale non spruzzare prodotti sul dispositivo (meglio spruzzare leggermente prima un panno che non sfilacci e poi passare quest’ultimo sul prodotto); è importante non usare prodotti aggressivi come la candeggina, evitando che l’umidità penetri nelle aperture e ovviamente non immergere l’iPhone in prodotti detergenti.

Se conversando al telefono con varie persone queste lamentano di sentire male la vostra voce, un possibile problema potrebbe riguardare i microfoni dell’iPhone (sono più di uno quelli integrati). Se qualche elemento estraneo entra a contatto con i microfoni, esempio sporcizia o sabbia, trucco, inchiostro, saponi, detergenti, acidi o cibi acidi o creme per il corpo, è bene spegnere il dispositivo e procedere alla pulizia.

Se l’iPhone è riposto in una custodia, rimuovetela. Scollegate il telefono dall’eventuale alimentatore, individuate il microfono del telefono (qui vi spieghiamo dove si trovano i microfoni sui vari modelli di iPhone), e procedete alla pulizia.

I vari punti dove sono collocati i microfoni, possono essere puliti con un panno in microfibra o uno spazzolino delicato (evitate oggetti dalla superficie abrasiva: questi potrebbero causare danni). Non usate nella maniera più assoluta oggetti metallici (es. graffette), non usate acqua e qualunque altri tipo di liquido e non usate aria compressa (può sembrare una buona idea ma spesso questa non fa altro che spingere verso l’interno la sporcizia). Con molta attenzione e delicatezza si può usare uno stuzzicadenti (per spingere detriti verso l’esterno) o un sistema di aspirazione (sempre con accortezza e facendo molta attenzione).

Potete usare una lente di ingrandimento per verificare la presenza di sporcizia e, come accennato, uno stuzzicadenti. Non inserite quest’ultimo in modo deciso fino in fondo, ma limitatevi a movimenti piccoli e delicati, per la fuoriuscita dei detriti. Una pompetta (tipo quelle per pulire i sensori delle macchine fotografiche) o un rimuovi polvere ad aria compressa può essere usata al termine della pulizia, per eliminare tracce più piccole.

Se anche così il microfono non sembra funzionare bene, il problema potrebbe essere di tipo software. Rimuovete eventuali protezioni dello schermo, pellicole o custodie, rimuovete la sporcizia presente nelle aperture dell’iPhone e provate ad aprire un’app per registrare memo vocali o video e testare il funzionamento dei microfoni.

Se il microfono non funziona in un’app specifica aprite Impostazioni > Privacy > Microfono e assicuratevi che l’app sia abilitata.

Se avete seguito tutti i passaggi sopra, ma ancora il microfono non sembra funzionare, contattate il supporto tecnico di Apple.

