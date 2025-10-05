Come riprodurre l’audio spaziale sfruttando l’Offerta Amazon Unlimited fino a 4 mesi gratuiti

L’audio spaziale delle tracce di Amazon Music Unlimited che fino al 9 Ottobre è in offerta fino a 4 Mesi gratuitamente è una tecnologia di riproduzione che mira a creare un’esperienza sonora tridimensionale, in cui la musica “circonda” l’ascoltatore invece di provenire da un’unica direzione.

A differenza del classico stereo, che separa il suono in due canali (sinistro e destro), l’audio spaziale posiziona virtualmente strumenti e voci su un piano a 360 gradi: davanti, dietro, sopra e intorno all’ascoltatore.

Amazon supporta principalmente due formati: Dolby Atmos Music e 360 Reality Audio (di Sony). Entrambi utilizzano tecniche di “audio basato su oggetti”: ogni elemento sonoro (una voce, una chitarra, un coro) è trattato come un oggetto indipendente e collocato in uno spazio virtuale. Il dispositivo di riproduzione — che sia uno speaker Echo Studio, una soundbar o anche semplicemente un paio di cuffie — rielabora questi dati per creare la sensazione di immersione tridimensionale.

Il risultato è un suono più realistico e coinvolgente: le voci sembrano provenire dal centro, le percussioni dall’ambiente circostante, gli strumenti hanno una posizione precisa. In pratica, ascoltare un brano in audio spaziale su Amazon Music Unlimited dà l’impressione di essere “dentro” la musica, come se si fosse nel mezzo di uno studio di registrazione o sul palco con gli artisti.

Non tutti gli speaker e i sistemi audio sono in grado di riprodurlo e la scena spaziale puo venire ricostruita sia dalla disposizione fisica da più altoparlanti sia attraverso una simulazione che utilizza tecniche di ritardo e ricostruzione ambientale.

Prima dell’elenco dei dispositivi compatibili, è importante considerare queste condizioni:

Qualsiasi cuffia/auricolare collegata a smartphone/tablet iOS o Android con app Amazon Music può riprodurre la musica “spaziale” (Dolby Atmos / 360 Reality Audio) anche se la cuffia non è specificamente “spaziale”, grazie a elaborazioni software dell’app.

Per quanto riguarda Sonos, la musica in modalità Atmos Music da Amazon Music si riproduce direttamente dall'app Sonos ma solo su dispositivi compatibili. Se nel gruppo è raggruppato un prodotto Sonos non-compatibile l'audio ricade in modalità stereo.

L'audio spaziale può essere trasmesso da smartphone/tablet a dispositivi compatibili tramite Alexa Cast o protocollo equivalente visto che il Bluetooth non ha larghezza di banda sufficiente.

Per i dispositivi Sony specifici con supporto 360 Reality Audio, è richiesto che il dispositivo abbia firmware aggiornato e che il setup Sony | Music Center e che l'integrazione Alexa sia corretta.

, è richiesto che il dispositivo abbia firmware aggiornato e che il setup Sony | Music Center / e che l’integrazione Alexa sia corretta. Alcuni dispositivi supportano solo 360 Reality Audio (il formato “spaziale” proposto da Sony), altri supportano Dolby Atmos, altri ancora entrambi, a seconda del modello e delle versioni firmware.

L’elenco dei dispositivi compatibili con l’audio spaziale di Amazon Music

Speaker e Schermi Echo Amazon

Amazon Echo Studio (2025) — smart speaker con spatial audio e Dolby Atmos. Supporta anche il collegamento fino a 5 unità (Studio/Dot Max) con Fire TV per “Alexa Home Theater”: ne parliamo a fondo in questo articolo.

Amazon Echo Dot Max (2025) — nuova versione “potenziata” del Dot con audio migliorato; Amazon e la stampa tech indicano spatial/Dolby Atmos e pairing con Fire TV.

Amazon Echo studio vecchia generazione – la vecchia generazione ancora in vendita

Amazon Echo Show 8 (2025) e Echo Show 11 (2025) — smart display con architettura audio “room-filling spatial” (stereo frontale e woofer), pensati per l’ascolto su Amazon Music.

Amazon (linea Echo / Fire TV)

Echo Studio (tutte le versioni precedenti) — Dolby Atmos / spatial audio; pairing opzionale con Fire TV.

Fire TV Cube (3ª gen), Fire TV Stick 4K / 4K Max — riproduzione Spatial Audio dall’app Amazon Music per Fire TV verso speaker/TV/AVR compatibili.

Sonos (Dolby Atmos Music via Amazon Music)

Era 300 — supporto Dolby Atmos Music da Amazon Music tramite app Sonos (badge Atmos nel Now Playing).

Arc e Beam (Gen 2) — Dolby Atmos Music da Amazon Music tramite app Sonos (non tramite app Amazon direttamente).

Sony (360 Reality Audio su Amazon Music)

SRS-RA5000 e SRS-RA3000 — 360 Reality Audio via Amazon Music + Alexa Cast

HT-A9 (sistema Home Teather), HT-A7000 / HT-A5000 / HT-A3000 (soundbar) — 360 Reality Audio da Amazon Music abilitando Alexa in Sony | Music Center e usando Alexa Cast; nell’app Amazon Music i brani 360 hanno l’icona [360].

Cuffie

Con qualsiasi cuffia collegata a iOS/Android/Fire Tablet l’app Amazon Music può riprodurre tracce Spatial Audio (Dolby Atmos/360RA)

Abbiamo riassunto quanto sopra in una tabella aggiornata al 5 Ottobre 2025.

L’offerta Amazon music unlimited che scade il 9 Ottobre

L’offerta 4 mesi gratis di Amazon Music Unlimited in Italia è ancora attiva fino al 9 ottobre 2025: gli utenti possono approfittare dell’opzione che regala fino a 4 mesi di abbonamento gratuito ad Amazon Music Unlimited se siete iscritti a Prime, oppure 3 mesi gratis se non lo siete.