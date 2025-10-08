OpenAI indica come accelerare l’intelligenza artificiale in Europa

Con tempismo perfetto, a pochi giorni dalla presentazione della Apply AI Strategy da parte della Commissione Europea, strategia che mira a rendere l’Europa leader nell’adozione e nello sviluppo dell’intelligenza artificiale, OpenAI e Allied for Startups hanno pubblicato il rapporto Hacktivate AI.

Si tratta di un documento in cui vengono raccolte venti proposte concrete finalizzate ad accelerare l’adozione dell’intelligenza artificiale su vasta scala in Europa, con l’obiettivo di rafforzare la competitività del continente.

Le idee contenute nel rapporto mirano a intervenire su più fronti. Anzitutto sulla formazione individuale, suggerendo l’introduzione di un Conto Individuale per l’Apprendimento dell’AI per supportare i cittadini nel loro percorso professionale. Per le piccole e medie imprese, invece, si ipotizza la creazione di una “Rete di Campioni dell’AI” per incentivare l’adozione di queste tecnologie.

Se si guarda al settore pubblico le proposte riguardano la possibilità di beneficiare di risorse condivise attraverso un Hub GovAI Europeo, mentre rimane tema ricorrente la necessità di semplificazione burocratica, come evidenziato dalla richiesta di una “Armonizzazione Costante” per realizzare pienamente il Mercato Unico Digitale.

Tra il dire e il fare…

Secondo Martin Signoux, EU AI Policy Lead di OpenAI, il rapporto cerca di colmare il divario tra le ambizioni europee in materia di AI e la realtà attuale. Inoltre sottolinea come un’adozione diffusa richieda interventi concreti per integrare l’intelligenza artificiale in tutti gli aspetti della vita economica e sociale.

Il rapporto si inserisce in un contesto di forte domanda per le tecnologie AI in Europa, dove già diverse aziende, come Sanofi nel settore farmaceutico, e startup come Parloa e Pigment, utilizzano questi strumenti.

La realtà attuale

Tuttavia, una ricerca separata di OpenAI sull’uso di ChatGPT in ambito lavorativo mostra che l’adozione rimane disomogenea. Settori digitalmente maturi come l’IT e la finanza sono all’avanguardia, seguiti dall’industria manifatturiera, mentre altri comparti faticano ad adeguarsi.

L’iniziativa Hacktivate AI si affianca ad altre attività di OpenAI in Europa, tra cui l’OpenAI Academy, che ha già fornito risorse formative gratuite a oltre due milioni di persone, e le collaborazioni con governi nazionali, come quelli di Germania e Grecia, per promuovere l’AI nel settore pubblico e nell’istruzione.

