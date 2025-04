Come scegliere la piattaforma giusta per creare il tuo sito web

Pubblicità Aprire un sito web, oggi, è diventato quasi un passaggio obbligato per chiunque voglia avviare un’attività, far conoscere un progetto o semplicemente presentarsi in modo professionale online. Quando si vuole aprire un sito web però è molto importante scegliere la piattaforma giusta e usare degli strumenti che possano essere in grado di realizzarlo con un supporto per la parte tecnica e grafica, soprattutto se non si è esperti nell’ambito della programmazione. Oggi esistono diverse soluzioni, ognuna potrebbe adattarsi o meno alle esigenze dell’azienda o del professionista. Bisogna dire che non c’è una soluzione perfetta per tutti quanti, ma ci sono alcuni CSM che sicuramente sono più funzionali e apprezzati rispetto ad altri. Le piattaforme più utilizzate per creare un sito web In rete ci sono davvero tantissime soluzioni per creare un sito, alcune sono pensate per chi non sa nulla di tecnologia, altre richiedono un po’ di dimestichezza. Vediamo più nel dettaglio quali sono le più utilizzate. WordPress: la scelta più gettonata WordPress è sicuramente il CSM più utilizzato e apprezzato da blogger, liberi professionisti, piccole e medie imprese ma anche da chi sceglie di avviare un piccolo e-commerce. Il 40% dei siti web nel mondo è costruito proprio con questa piattaforma che è gratuita, flessibile e soprattutto che permette di costruire varie tipologie di siti dal blog personale al sito vetrina, fino agli e-commerce più complessi. Una delle cose più belle di WordPress è che è possibile anche partire con un sito one page, e poi man mano andare a far crescere il progetto aggiungendo nuove pagine, funzionalità, grafiche o anche realizzando un e-commerce sempre con la stessa piattaforma. Inoltre, a differenza di altri siti che hanno solo strumenti drag and drop, WordPress offre una moltitudine di funzioni che si possono integrare con l’uso dei plug-in. Inoltre, essendoci migliaia di persone che collaborano alla creazione di temi e plug-in per WordPress c’è sempre un’ampia scelta. Altri CMS e alternative a WordPress Oltre a WordPress ci sono altre piattaforme che possono essere utilizzate per poter aprire un sito web anche se non si hanno competenze nell’ambito della programmazione. Ad esempio, Wix è perfetto per chi cerca qualcosa di super semplice, con un’interfaccia completamente visuale. Lo apri, scegli un template e inizi a trascinare gli elementi sulla pagina. È veloce e immediato, ma un po’ più limitato in termini di personalizzazione. Inoltre, spesso se non si usa un dominio di primo livello, ma si usa quello con l’estensione di Wix, l’immagine che si restituisce al sito è poco professionale. Poi c’è Shopify, anche questo sempre più famoso e utilizzato dagli imprenditori di tutto il mondo. Ad esempio, se vuoi aprire un negozio online e non hai voglia di gestire troppe cose tecniche, Shopify potrebbe essere la soluzione migliore. Infatti, con questa piattaforma si possono integrare tutte le funzioni di cui si hanno bisogno: categorie di prodotto, immagini dei prodotti, carrello, sistemi di pagamento, database per la gestione degli ordini. Anche se Shopify ha molte funzioni utili per gli e-commerce, spesso ha dei costi mensili più alti rispetto a una soluzione WordPress con plugin come WooCommerce, inoltre è più rigido in termini di possibilità di personalizzazione estetica. Infine, ci sono anche opzioni come Magento, Joomla e Drupal, CMS molto completi e potenti, ma che sono più complessi da gestire e meno adatti a chi non ha delle conoscenze minime di programmazione. Hosting per WordPress: per un sito con prestazioni elevate Una volta scelto il CSM è necessario affidarsi al giusto provider se si vogliono ottenere delle prestazioni ottimali ed elevate. Infatti, se si è optato per WordPress, bisogna considerare come non basti un hosting generico e non basta scegliere il primo provider che si pensa possa andare bene. Il provider e l’hosting determinano aspetti come: velocità del sito, sicurezza, prestazioni. Ecco perché questa è una delle scelte più rilevanti prima di aprire un sito web. Se stai cercando un provider affidabile per l’hosting WordPress, Register.it offre una soluzione hosting specifica per WordPress e potenziata dall’Intelligenza Artificiale che garantisce ottime performance e facilità di gestione. Con un hosting WordPress ben configurato il tuo sito sarà più sicuro, funzionerà meglio e si caricherà più in fretta. Inoltre, il servizio WordPress hosting di Register.it ti offre anche backup automatici, aggiornamenti semplificati, protezioni anti-malware e – cosa da non sottovalutare – assistenza tecnica che conosce bene la piattaforma. Quali strumenti servono davvero per creare il proprio sito web? Quando si sta per aprire il proprio sito web, che sia con WordPress o con altri CSM, oltre a un buon progetto di partenza si avrà bisogno anche di alcuni specifici strumenti quali: un tema responsive, cioè che si veda bene anche da smartphone;

un paio di plugin per migliorare la SEO e la sicurezza;

un modulo contatti;

un buon servizio di hosting;

e un dominio personalizzato, ovviamente (niente, wixsite.com, se puoi evitarlo). Aprire un sito oggi, dunque, risulta meno complesso grazie ai diversi sistemi a disposizione, ma è anche molto importante farlo con i giusti strumenti e cercando di ottenere ottime prestazioni anche per un sito di piccole o medie dimensioni, senza mai rinunciare alla qualità e a funzionalità rilevanti per il proprio business e per gli utenti.

