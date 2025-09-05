Facebook Twitter Youtube

Commissione europea, multa da quasi 3 miliardi a Google per violazione norme antitrust

Di Mauro Notarianni
Foto di Firmbee.com Unsplash

La Commissione europea ha annunciato una sanzione da 2,95 miliardi di euro per Google, accusando queat’ultima di violazione norme antitrust dell’UE e avere provocato distorsioni alla concorrenza nel settore delle tecnologie pubblicitarie (“adtech”).

“Ha favorito i propri servizi di tecnologia pubblicitaria online a scapito dei fornitori concorrenti di servizi di tecnologia pubblicitaria, degli inserzionisti e degli editori online”, scrive la Commissione ordinando a Google di porre fine a pratiche di auto-preferenza e di attuare misure specifiche.

La pubblicità è la principale fonte di reddito di Google, venduta sui propri siti web e applicazioni, e fa da intemerdiaria tra tra inserzionisti che desiderano pubblicare i propri annunci online ed editori, terze parti, siti web e app.

Gli inserzionisti e gli editori fanno affidamneto a strumenti digitali del settore adtech per il posizionamento di annunci pubblicitari in tempo reale, annunci non collegati a query di ricerca, inclusi banner in siti web di giornali. La decisione dell’UE è stata innescata da una denuncia del Consiglio europeo degli editori e arriva in concomitanza di minacce da parte del l presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di ritorsioni contro l’Unione europea per le pressioni contro le Big Tech.

Google avrebbe favorito i suoi servizi Adtech

Secondo la Commissione (qui i dettagli), Google avrebbe favorito i propri servizi di visualizzazione online a scapito dei concorrenti e degli editori online, abusando del suo potere di mercato dal 2014 a oggi. La Commisione ha chiesto a Big di porre fine a pratiche che favoriscono quest’ultima e di attuare misure necessarie per eliminare i conflitti di interesse nell’ambito dell’adtech.

Lee-Anne Mulholland, Vicepresidente e Responsabile Globale degli Affari Regolamentari di Google, ritiene che “la decisione della Commissione Europea sui nostri servizi di tecnologia pubblicitaria è errata”, spiegando che l’azienda farà ricorso. “Si impone una sanzione ingiustificata e si richiedono modifiche che danneggeranno migliaia di aziende europee, rendendo più difficile per loro generare profitti”. E ancora: “Non c’è nulla di anticoncorrenziale nel fornire servizi ad acquirenti e venditori di pubblicità, e ci sono più alternative ai nostri servizi che mai”.

