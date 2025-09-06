Facebook Twitter Youtube

Tineco FLOOR ONE S9, a IFA 2025 la nuova frontiera delle lavapavimenti

Di Settimio Perlini
Tineco FLOOR ONE S9 - macitynet.it

In occasione di IFA 2025 a Berlino, Tineco presenta una nuova generazione di soluzioni per la pulizia domestica, con la serie di lavapavimenti FLOOR ONE S9 e l’aspirapolvere PURE ONE A90S. Questi dispositivi sono progettati per unire design smart, potenza e facilità d’uso, migliorando la gestione delle pulizie quotidiane in casa.

La lavapavimenti FLOOR ONE S9 Scientist si distingue per tecnologie avanzate come StreakFree Scraper, che lava e asciuga rapidamente senza lasciare aloni, e HydroBurst, un getto d’acqua ad alta pressione capace di rimuovere sporco secco e resistente, anche nelle fughe tra le piastrelle.

Tineco FLOOR ONE S9 - macitynet.it

Ha uno spessore ultrasottile di 11 cm per raggiungere zone difficili, e la modalità Quiet Mode riduce il rumore a 70 dB consentendo la pulizia senza disturbo anche nelle ore serali. Infine, la funzione SilentDry asciuga autonomamente il rullo mantenendolo pulito e igienico.

Tineco FLOOR ONE S9 - macitynet.it

Il modello FLOOR ONE STATION S9 Artist integra tutte le tecnologie della versione Scientist, aggiungendo la Smart Refresh Station: una base intelligente con serbatoio d’acqua calda da 5 litri che effettua il riempimento automatico, garantendo così acqua fresca durante tutta la pulizia senza interventi manuali. Caratterizzato da un design ultra sottile di 12,85 cm e un’autonomia fino a 90 minuti in modalità silenziosa, è pensato per una pulizia più lunga e profonda.

Tineco FLOOR ONE S9 - macitynet.it

Modello Pro

Il modello FLOOR ONE S9 Artist Steam Pro amplia ulteriormente la gamma con la tecnologia HyperSteam a 140°C per l’eliminazione profonda di sporco e batteri. Dotato di tecnologie DualBlock Anti-Tangle, Quiet Mode, SilentDry e aspirazione da 22.000 Pa, questo modello inserisce anche la funzione ReverseScrub che mantiene il rullo pulito ruotando in entrambe le direzioni, facilitando la rimozione delle macchie ostinate. Quanto all’autonomia dichiarata è di 90 minuti, con uno spessore compatto di 12,85 cm.

Tineco FLOOR ONE S9 - macitynet.it

PURE ONE A90S

L’aspirapolvere PURE ONE A90S si distingue per la 3DSense Master Brush, che combina quattro tecnologie sensoriali intelligenti: riconoscimento del tipo di pavimento per ottimizzare la potenza, luce grandangolare LightSense per individuare polvere minime, rilevamento avanzato dei bordi EdgeSense e regolazione automatica della potenza DustSense in base alla quantità di polvere.

Tineco FLOOR ONE S9 - macitynet.it

Con una potenza di aspirazione di 270AW e la tecnologia Clogless Master che gestisce detriti grandi senza inceppamenti, garantisce fino a 105 minuti di autonomia con una singola carica.

Tineco FLOOR ONE S9 - macitynet.it

Per tutte le novità sulle presentazioni IFA 2025 il link da qui partire è questo.

