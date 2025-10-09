Con AI Make it REAL distrugge i costi e riscrive le regole della moda

In un colpo solo non serve più un budget faraonico per ingaggiare modelli e modelle, fotografo o videomaker, scegliere la location e organizzare trasferimenti e shooting: grazie alla tecnologia sviluppata dalla giovane startup milanese Make it Real bastano solamente alcune fotografie del capo di abbigliamento e a tutto il resto ci pensa l’Intelligenza artificiale.

Le promesse sono allettanti per società e marchi di qualsiasi dimensione, infatti Make it Real promette di rendere il photoshooting dieci volte più veloce, dieci volte più accessibile e anche dieci volte più creativo. I due giovani fondatori, Simone Grossi e Samuele Bandera non hanno dubbi: nell’era dell’Intelligenza Artificiale il metodo tradizionale risulta troppo lento, complesso e costoso.

Con AI foto più vere del vero

“Con Make It REAL abbiamo sviluppato un software che integra l’intelligenza artificiale. A partire da una semplice foto del capo, è in grado di replicarlo fedelmente e generare shooting fotografici virtuali dove nulla è reale, se non il prodotto del brand.” dichiara Grossi.

A partire da una sola immagine di un abito o di un accessorio la tecnologia Make it Real è in grado di generare intere campagne pubblicitarie. Il committente può scegliere modelli e modelle di qualsiasi età, etnia e fisicità, decidendo anche qualsiasi location nel mondo. Non bisogna più spostare persone, troupe e prodotti.

La tecnologia AI applicata alla moda di Make it Real è in grado di generare “Contenuti talmente realistici da riprodurre fedelmente tessuti, riflessi naturali e vestibilità dei capi, superando in molti casi la qualità degli shooting tradizionali” spiega Grossi.

Due soluzioni

Al debutto sul mercato la startup propone due soluzioni: AI Studio e Digital Lookbook. Il primo sostituisce lo shooting fotografico tradizionale. Invece Digital Lookbook è pensato per gli e-commerce con modelli AI personalizzabili per età, etnia e fisicità per assicurare l’inclusività.

Pur essendo agli inizi la tecnologia ha già riscosso l’interesse dei marchi internazionali della moda, alcuni dei quali hanno già adottato le soluzioni di Make it Real per creare le proprie campane pubblicitarie. Nei primissimi round di finanziamenti la startup ha raccolto 500mila euro, tra venture capital e un investitore legato a una delle più importanti famiglie della moda in Italia.