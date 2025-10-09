eM Client gestisce mail e produttività con AI su ogni piattaforma

eM Client è un moderno software di posta elettronica indicato come ideale per la produttività, disponibile in versione mobile per iOS e Android, oltre che per Mac e Windows. L’app offre una suite di produttività che combina e-mail, calendario, contatti, attività e note in “un’unica esperienza fluida e integrata”, e funzionalità di assistenza AI integrata che aiutano gli utenti a comporre e-mail e risposte.

Gli sviluppatori evidenziano la possibilità di gestire calendari, contatti, attività e note insieme alla posta elettronica in un’unica app integrata, utile sia per utenti singole che per aziende.

Le funzionalità del calendario includono più modalità di visualizzazione e notifiche in tempo reale che permettono di rimanere aggiornati su eventi e riunioni. I contatti offrono una gestione sincronizzata dell’account, azioni istantanee per chiamate o e-mail, e una cronologia delle comunicazioni e degli allegati.

Assistente AI

L’assistenza basata sull’intelligenza artificiale compone bozze e genera risposte rapide. È in grado di tradurre e correggere e-mail, declinare inviti, effettuare richieste di ulteriori informazioni con un solo tocco, così come generare risposte personalizzate inserendo il proprio prompt. L’intelligenza artificiale semplifica i messaggi di routine e secondo gli sviluppatori garantisce “risposte eleganti e sensibili al contesto”.

L’interfaccia utente è ottimizzata per iPad e anche tablet Android, con layout simile alle soluzioni desktop, con opzioni per fissare o comprimere i pannelli, per una visione più pulita, agevolando la lettura. Le dimensioni dei caratteri regolabili, l’ordinamento flessibile degli elenchi e gli aggiornamenti delle prestazioni iOS promettono “un’esperienza fluida e reattiva”.

Funziona con tutto

eM Client permette di gestire account IMAP, Exchange e POP; offre una funzionalità di configurazione automatica che rileva i servizi supportati e le impostazioni corrette per i propri account. È possibile inviare e ricevere messaggi crittografati e proteggre la propria privacy con la crittografia PGP o certificati S/MIME facili da impostare.

La funzione “Posticipa” permette di mostrare/recapitare un messaggio all’ora specificata; il monitoraggio risposte permette di ricevere una notifica aggiuntiva quando arriva una email attesa. Si può impostare un promemoria personalizzato per i messaggi che hanno un limite di tempo: se un messaggio richiede una risposta entro pochi giorni o ore, è possibile impostare il “Monitoraggio risposta” per sapere quando inviare il messaggio di promemoria e contattare il destinatario.

Di particolare interesse anche l’annullamento dell’invio: se abbiamo inviato un messaggio troppo presto o abbiamo commesso un piccolo errore nel testo del messaggio o abbiamo sbagliato indirizzo dei destinatari, eM Client consente di annullare facilmente l’invio in modo da poter correggere il messaggio e inviarlo di nuovo, senza errori.

Sicurezza e integrazione

Funzionalità anti-tracciamento consentono di proteggere la propria privacy, bloccando automaticamente tutti i pixel di tracciamento della posta e i beacon nei messaggi. I calendari locali e sincronizzati sono completamente integrati: è possibile accettare gli inviti direttamente dai messaggi e-mail, creare eventi e scegliere una visualizzazione adatta alle proprie esigenze, inclusa quella a tre giorni.

Interessanti anche la possibilità di scrivere note, raggruppare i messaggi in thread pertinenti, creare parti di testo predefiniti da inserire facilmente nei messaggi, creare modelli e firme, contrassegnare i messaggi con delle etichette locali personalizzate o categorie di Exchange sincronizzate, o anche con etichette Gmail.

Alla fine dello scorso anno, eM Client ha acquisito Postbox Inc., una società specializzta in applicazioni di posta elettronica con sede negli Stati Uniti, acquisizione che ha permesso di migliorare l’offerta dei servizi di eM Client a una base di utenti più ampia, migliorando ulteriormente la produttività e l’efficienza nella gestione delle e-mail.

eM Client, disponibilità e prezzi

Le versioni per iPhone e Android non richiedono una licenza e sono gratuite. Per le versioni desktop lo sviluppatore propone una licenza gratuita per uso personale e non commerciale, oppure i piani di abbonamento Personal da 39,95 euro per un anno e licenza business da 208,95 euro per un anno che includono l’assistente AI.

La versione per iPhone/iPad richiede iOS 15/iPadOS 15, "per" 288,1MB e si scarica gratis dall'App Store. La versione per dispositivi Android si scarica da qui.