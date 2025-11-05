Con HDR10+ Advanced Samsung sfiderà Dolby Vision 2

Nel mese di settembre è stato annunciato Dolby Vision 2 e ora a breve distanza Samsung, che da sempre snobba Dolby per tecnologie alternative più aperte, svela al mondo HDR10+ Advanced, nuova versione del formato che migliora la qualità delle immagini sui televisori.

La prossima versione è progettata per migliorare ogni aspetto della visione HDR, come segnala Forbes. Include ottimizzazioni sia per i videogiocatori che per gli appassionati di Home Theater, integrando sei miglioramenti chiave rispetto allo standard HDR10+ originale.

Le sei caratteristiche chiave di HDR10+ Advanced

Con HDR10+ Bright vengono impiegati metadati statistici estesi, in questo modo lo schermo è in grado di comprendere e visualizzare meglio le sfumature di tonalità contenute nella sorgente. I dati aggiuntivi alimentano algoritmi AI per migliorare luminosità e colore in modo dinamico.

Grazie all’ottimizzazione basata sul genere l’elaborazione delle immagini e il tone mapping sono ottimizzati per generi e classificazioni dettagliati. I creatori di contenuti specificano il genere del proprio video, così i dispositivi HDR10+ Advanced lo riproducono con parametri già ottimizzati, scelti dai creatori.

Intelligent Motion Smoothing: i creatori di contenuti possono indicare al display l’intensità dell’interpolazione del frame rate, con gestione in base ai contenuti, per esempio per sport, film, notizie e così via. Con la possibilità di regolazione in base alla illuminazione ambientale.

La modalità Adattive Cloud Gaming permette di regolare in tempo reale la mappatura dei toni in base alla luce ambientale nei videogiochi in streaming.

Grazie al Detailed Local Tone-Mapping l’immagine viene analizzata in un numero molto più elevato di zone per offrire un controllo più preciso della luminosità. Ciò migliora la visione sui pannelli con local dimming aumentando contrasto, precisione e profondità.

Infine Controllo Colore Avanzato assicura una resa più accurata permettendo ai creatori di fornire dati cromatici più precisi ai televisori.

Differenze con Dolby Vision 2

I miglioramenti integrati in Dolby Vision 2, oltre a puntare più estesamente sull’Intelligenza Artificiale, risultano simili alle novità annunciate per HDR10+ Advanced. Per un confronto diretto occorre attendere che siano disponibili TV in commercio con entrambe le tecnologie.

In ogni caso emerge subito una differenza importante. Infatti mentre HDR10+ Advanced offrirà tutte le funzioni e i miglioramenti sui TV e i dispositivi che lo supporteranno, per Dolby Vision 2 bisognerà distinguere tra le funzioni di livello Standard e quelle premium riservate invece allo standard Dolby Vision 2 Max.

Quando arriva HDR10+ Advanced?

Samsung prevede di implementare HDR10+ Advanced per la prima volta nei suoi televisori della gamma 2026 in arrivo. Solitamente il colosso sudcoreano presenta la nuova gamma di TV (e non solo) al CES di Las Vegas che il prossimo anno si svolgerà dal 6 al 9 gennaio. La tecnologia deve ancora debuttare, ma Amazon Prime Video ha già annunciato che sarà il primo servizio streaming a supportare HDR10+ Advanced.

