Digitale terrestre, scoperto il canale “segreto” che nessuno conosce: è già in onda in Italia, ecco come guardarlo

Un nuovo canale “nascosto” è apparso sul digitale terrestre e promette di cambiare il modo in cui scegli cosa guardare in TV.

Negli ultimi mesi l’offerta televisiva italiana si sta allargando a vista d’occhio, con nuovi canali che spuntano e servizi interattivi sempre più moderni.

Il digitale terrestre, che molti consideravano ormai una tecnologia matura e quasi “ferma”, in realtà sta vivendo una seconda giovinezza.

Digitale terrestre: come trovare il canale nascosto

Le emittenti stanno sperimentando modalità ibride che uniscono la tradizionale trasmissione via antenna con funzioni interattive online, offrendo agli utenti esperienze sempre più complete e personalizzate. In questo contesto, non stupisce che stia emergendo qualcosa di davvero interessante: un canale “nascosto” che in realtà non trasmette contenuti nel senso classico, ma apre la porta a un modo del tutto nuovo di consultare la TV.

Come riportato anche dall’ANSA, si tratta di un’iniziativa firmata Tivù la Guida, una sorta di app interattiva già disponibile per chi possiede una Smart TV compatibile con la tecnologia HbbTV. Questo nuovo servizio è già attivo da qualche giorno e, anche se tecnicamente non si tratta di un canale televisivo tradizionale, di fatto si comporta come tale: basta infatti digitare il numero 500 sul telecomando per accedere all’interfaccia.

Da lì, si entra in un vero e proprio hub digitale che mostra cosa c’è in onda in quel momento, cosa andrà in onda nelle prossime ore e, soprattutto, permette di navigare tra i programmi con un approccio più moderno e visivo rispetto alla classica guida EPG del digitale terrestre.

L’idea è semplice ma geniale: anziché limitarsi al solito elenco testuale dei programmi, “Tivù la Guida” si presenta con un’interfaccia pulita, intuitiva e multimediale, con immagini, descrizioni e collegamenti diretti ai canali corrispondenti. In questo modo l’utente può farsi un’idea immediata del palinsesto e scegliere con più consapevolezza cosa guardare, un po’ come accade sulle piattaforme di streaming.

Non serve installare nulla: tutto è già integrato nel sistema, basta solo una connessione Internet attiva e un televisore compatibile con HbbTV, tecnologia che ormai quasi tutte le Smart TV recenti supportano di default.

Aumenta l’offerta televisiva

È interessante notare che questo servizio è pensato per rendere più accessibile l’enorme offerta televisiva disponibile oggi in Italia. Con la moltiplicazione dei canali, infatti, non è raro che molti spettatori si perdano tra numerazioni e sigle, finendo per guardare sempre gli stessi programmi. “Tivù la Guida” invece semplifica tutto, centralizzando la consultazione e portando un tocco di modernità anche al mondo del digitale terrestre, spesso accusato di essere rimasto indietro rispetto al ritmo imposto dalle piattaforme on demand.

Chi l’ha provato in questi giorni racconta un’esperienza fluida e piacevole, senza tempi di attesa e con un layout chiaro. Non c’è dubbio che si tratti di un passo avanti importante, perché fonde il meglio della TV tradizionale con la praticità del digitale. E non serve nessuna procedura complicata per accedere: basta premere “500” sul telecomando, attendere qualche secondo e lasciarsi guidare dall’interfaccia.

In un periodo in cui lo streaming sembra dominare la scena, è curioso vedere come il digitale terrestre riesca ancora a innovarsi, introducendo funzioni intelligenti e interattive che restituiscono centralità alla TV generalista. “Tivù la Guida”, in fondo, non è solo un nuovo canale nascosto: è il simbolo di una televisione che non vuole arrendersi al tempo che passa e che, anzi, continua a evolversi per restare vicina alle abitudini dei suoi spettatori.