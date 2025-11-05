eufyCam S4 migliora la sicurezza con tripla videocamera a energia solare

Arriva la tri Cam di eufy, marchio di Anker specializzato in soluzioni per la sicurezza domestica: in particolare l’annuncio riguarda il lancio della eufyCam S4, una videocamera ibrida che integra un obiettivo fisso bullet 4K e due obiettivi pan-tilt-zoom 2K. In questo modo, il sistema tri-cam offre una copertura visiva completa a 360 gradi con altre frecce al suo arco. Ecco quali.

La S4 offre un riconoscimento dettagliato fino a 15 metri di distanza, con alimentazione solare integrata. Si inserisce nella gamma di prodotti introdotta dal marchio nel corso dell’anno, come il sistema PoE NVR S4 Max con tecnologia AI locale. Con questo nuovo modello, eufy concentra in un unico dispositivo funzioni tipiche di videocamere bullet e PTZ, semplificando l’installazione e potenziando la sorveglianza domestica.

Design tri-cam

Il dispositivo combina un obiettivo bullet 4K grandangolare da 130 gradi con due moduli PTZ 2K. Questa configurazione consente una copertura simultanea di aree statiche e dinamiche: la bullet controlla punti di accesso come porte e vialetti, mentre le PTZ si occupano del tracciamento dei movimenti in spazi più ampi.

Tutto funziona grazie al sistema AI Tracking 2.0 che coordina automaticamente i tre obiettivi, adattando l’inquadratura in base agli spostamenti rilevati. Mentre la funzione Intelligent Auto-Framing mantiene il soggetto al centro dell’immagine e regola zoom e rotazione fino a 50 metri di distanza, il resto si occupa di ridurre i punti ciechi.

Alimentazione solare

La videocamera integra un pannello solare rimovibile da 5,5 W, capace di fornire un giorno di autonomia con circa un’ora di luce diretta. Questo si traduce in un sistema che difficilmente andrà ricaricato, potendo quindi dimenticare di doverla collegare alla spina. Il pannello, peraltro, può essere installato in posizione separata per ottimizzare l’esposizione solare o mantenuto collegato per un’installazione compatta.

Il design sigillato e i materiali in film ETFE migliorano la protezione da acqua, polvere e agenti corrosivi. Una batteria ricaricabile sostituibile assicura continuità operativa anche in condizioni climatiche avverse.

eufyCam S4 utilizza un sistema a doppio sensore basato su radar e infrarossi passivi (PIR), capace di distinguere persone e veicoli riducendo i falsi allarmi. In caso di intrusione, la videocamera attiva automaticamente una sirena da 105 dB e luci di segnalazione rosse e blu, fungendo da deterrente luminoso e acustico.

Integrazione con HomeBase AI

Collegata alla HomeBase S380, la videocamera entra a far parte di un sistema di sicurezza intelligente alimentato dall’intelligenza artificiale BionicMind. Questo sistema consente anche in locale il riconoscimento di volti, veicoli e animali domestici preservando la privacy dei dati.

Prezzi e disponibilità

La eufyCam S4 è proposta a 299 euro, mentre il kit con due videocamere è disponibile a 699 euro. Entrambe le versioni sono acquistabili sui canali ufficiali del marchio e sui principali store online come Amazon.

