Con Hey Copilot Windows 11 pende dalle vostre labbra

Ormai senza Intelligenza Artificiale AI gli assistenti vocali risultano frustranti e ridicoli, come dimostrano la scomparsa prematura di Cortana e le fatiche pluriennali dell’apripista Siri: mentre Apple fatica nell’impresa, Microsoft inizia i test di Hey, Copilot per attivare la modalità vocale del suo assistente AI quasi tuttofare in Windows 11.

Memore del pasticciaccio privacy del primo lancio di Windows Recall, questa volta Microsoft introduce Hey, Copilot disattivato di default fin dalla fase di beta test in corso per un numero limitato di Windows Insiders, al momento solo in lingua inglese.

Per attivarlo bisogna aprire l’app Copilot, accedere al profilo personale, poi Impostazioni e da qui attivare la funzione Listen for ‘Hey, Copilot’ to start a conversation”.

Sempre per rassicurare gli utenti sul fronte privacy, il colosso di Redmond precisa che il sistema di rilevamento della frase di attivazione Hey Copilot viene eseguito completamente sulla macchina locale, infatti funziona senza problemi anche quando il PC non è collegato a Internet.

Per riconoscere il comando di attivazione, il sistema di rilevamento dispone di un buffer audio di 10 secondi che non viene mai inviato, né registrato e nemmeno memorizzato in locale. Pronunciando solamente il saluto di attivazione, sullo schermo appare il microfono di Copilot mentre il computer emette un segnale acustico per confermare che l’assistente è in ascolto.

Se dopo Hey, Copilot l’utente tace per alcuni secondi l’assistente appena risvegliato torna a sonnecchiare in background. In alternativa per chiuderlo l’utente può premere l’icona X nella finestra.

Naturalmente per ottenere risposte e assistenza il computer deve essere connesso a Internet per attingere alle risorse cloud necessarie per il funzionamento di Copilot.

Con tutte queste buone premesse è molto probabile che la fase di test vada a buon fine e che presto gli utenti PC Windows 11 avranno a disposizione il comando vocale per richiamare l’assistente – collega AI su più macchine, in più lingue e paesi.

