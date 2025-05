iOS 19, ecco le quattro novità che contano

La WWDC 2025 si avvicina e con essa anche tutta la serie di novità che ci si attende da un momento fondamentale nel calendario Apple. La WWDC non è solo l’occasione in cui Apple presenta le novità per chi sviluppa software, ma un palcascenico dove si svela il futuro dei sistemi operativi, delle interfacce e della visione strategica di iPhone.

Al centro ci sarà iOS 19, la nuova versione del sistema operativo che promette cambiamenti sostanziali. Nel nuovo sistema operativo ci saranno diverse novità. Molte non sono ancora note, ma altre sono state oc svelate; tra queste ne elenchiamo quattro che hanno il potenziale per cambiare il modo con cui usiamo l’iPhone.

Interfaccia rinnovata

La più nota e attesa è il rinnovo dell’interfaccia di iOS 19. Si parla spesso di ispirazione a visionOS, il sistema operativo del Vision Pro, ma la realtà è molto più sfaccettata, complessa e articolata.

Possiamo certamente aspettarci elementi traslucidi, pulsanti arrotondati e barre di navigazione fluttuanti che daranno all’iPhone un aspetto più moderno e coerente con l’ecosistema Apple.

Non si tratta solo di estetica: Apple punta a introdurre un nuovo codice visivo per creare una maggiore coesione funzionale tra i suoi sistemi operativi.

Questo significa che molte interazioni e comportamenti dell’interfaccia saranno condivisi, o almeno simili, tra iOS, iPadOS e macOS.

L’Ai al centro del nuovo sistema operativo

Apple dovrebbe presentare le novità nel settore di Intelligenza Artificiale che intende introdurre nel sistema operativo. Nonostante lo scorso anno Apple abbia già fatto un primo tentativo in questo ambito, non sappiamo fin dove gli annunci si spingeranno.

La speranza è che Apple possa presentare finalmente le funzioni della Siri integrata da AI, ma dopo le delusioni conseguite ai ritardi e alla marcia indietro obbligata è difficile che Apple si sbilanci in merito.

Più facile che siano presentate funzioni che si potranno effettivamente e realmente vedere a settembre. Parliamo di funzioni AI integrate nel sistema operativo e probabilmente l’arrivo di nuovi motori AI, tra cui Gemini, che potrebbe affiancarsi con ChatGPT.

Il motore AI di Google potrebbe essere richiamato da Siri e rispondere alle domande proprio come fa oggi ChatGPT.

Ottimizzazione della batteria con l’intelligenza artificiale

Una delle novità anticipate più di recente è l’introduzione di un sistema AI che analizzerà l’uso del dispositivo per ottimizzare il consumo energetico.

iOS 19 sarà in grado di prevedere le esigenze dell’utente e intervenire in anticipo, disattivando aggiornamenti in background, riducendo la frequenza di refresh dello schermo, disabilitando temporaneamente 5G o Bluetooth o mettendo in pausa processi non prioritari.

La nuova gestione della batteria in arrivo con iOS 19 sarà una delle funzioni che Apple etichetterà come “Powered by Apple Intelligence”.

Stage Manager per multitasking

Tra le indiscrezioni che, se si materializzassero, potrebbero davvero cambiare il modo di usare iOS, c’è l’arrivo di Stage Manager anche su iPhone.

Dopo aver debuttato su iPadOS come sistema avanzato di multitasking, il gestore di finestre potrebbe arrivare in una versione ridotta sui modelli di iPhone dotati di porta USB-C, come gli iPhone 15 e successivi.

Stage Manager su iPhone sarà attivo soltanto quando il dispositivo è collegato a un display esterno. Si potrà quindi aprire più app contemporaneamente e organizzarle in finestre toc, gestendo il contenuto tramite tastiera e mouse oppure touchpad.

Resta da chiarire se anche il dock fluttuante e le pile di finestre saranno presenti nella stessa forma vista su iPad.

Funzioni rinviate: la seconda fase di iOS 19

Con queste innovazioni, iOS 19 si preannuncia come un aggiornamento fondamentale per gli utenti iPhone, introducendo funzionalità che miglioreranno significativamente l’esperienza d’uso quotidiana.

Tuttavia, secondo alcune fonti, lo sviluppo prolungato di iOS 18 avrebbe rallentato il lavoro su iOS 19: un numero superiore al normale di funzionalità previste inizialmente sarebbe già stato rimandato alla primavera del 2026.

Gli ingegneri Apple, infatti, sarebbero ancora concentrati su progetti di iOS 18 in una fase in cui solitamente sarebbero già passati alla versione successiva del sistema operativo.

Questo significa che iOS 19, anche questa è una novità, potrebbe arrivare privo di alcune delle funzioni chiave annunciate. Tali novità verrebbero introdotte progressivamente nei mesi successivi tramite aggiornamenti come iOS 19.1, 19.2, 19.3 e 19.4.

Un esempio potrebbe essere la prima grande e decisiva implementazione di Apple Intelligence con la sua integrazione in Siri, che rappresenterebbe il vero salto di qualità. Potrebbe arrivare nella primavera del 2026 con iOS 19.5.