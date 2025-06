Con Nilox Aqua Collection tutti al mare con la tecnologia

Oltre alle bici elettriche, Nilox propone da tempo dispositivi tech per vivere al massimo acqua e mare: il rinnovo completo della gamma Nilox Aqua Collection porta l’ispirazione delle Hawaii dai nomi al design in cinque prodotti: Sup Wai, waterboard Kauai, acquascooter Makai, waterscooter Kahuna infine nella combo Waterscooter più Sup Kahuna Wai.

Partiamo dal Sup Wai, una classica tavola gonfiabile per Stand Up Paddle. Il richiamo all’acqua parte dal nome in lingua hawaiana. Costruito in PVC Powder a singolo strato è lungo 335 cm e nella dotazione include la pompa per gonfiarlo, la pagaia in alluminio, e lo zaino per trasportarlo. Il prezzo consigliato al pubblico è di 249 euro.

Come spesso accade l’introduzione del rinnovo della gamma offre l’occasione per acquistare a prezzi scontati le versioni precedenti degli stessi dispositivi: cambiano i nomi e i colori ma le specifiche tecniche rimangono identiche.

Sto caricando altre schede...

Il waterboard Kauai, nome di un’isola delle Hawaii, permette di esplorare il mondo sottomarino riducendo la fatica e aumentando il divertimento. Può immergersi fino a due metri di profondità e la batteria agli ioni di litio da 37V/2,5Ah permette di arrivare alla velocità massima di 5,4 km orari. L’autonomia arriva a 60 minuti e pesa solamente 2,6 kg: il prezzo consigliato è di 299,99 euro: da questa pagina di Amazon il modello pre-restyling con specifiche tecniche identiche è proposto in sconto a 249 euro.

Sto caricando altre schede...

Invece l’acquascooter Makai, in hawaiano significa verso il mare, arriva fino alla profondità di 30 metri per esplorare i fondali a tre velocità e con autonomia dichiarata di oltre 30 minuti. La batteria da 25,9V per 5Ah è estraibile per facilitare la ricarica. È dotato di supporto per action cam per registrare e condividere foto e video delle esplorazioni. Il prezzo consigliato è di 399,99 euro.

Sto caricando altre schede...

Per chi desidera un dispositivo più compatto per immersioni fino a 5 metri di profondità Nilox propone il waterscooter Kahuna che in hawaiano significa grande capo. L’autonomia arriva fino a 60 minuti a velocità lenta, oppure fino a 30 minuti alla velocità massima che arriva fino a 5 km orari. Mette a disposizione un display che mostra velocità e livello di carica della batteria, ed è compatibile con l’attacco standard dei Sup a tre pinne: il prezzo consigliato è di 499,99 euro.

Sto caricando altre schede...

Infine è possibile sfruttare insieme il waterscooter Kahuna applicandolo al Sup Wai. Si aggancia direttamente alla pinna centrale trasformando il Sup in una piattaforma motorizzata pronta per l’esplorazione. Il controllo remoto rimovibile del waterscooter Kahuna permette di regolare la velocità del Sup. Il prezzo consigliato per questa combo è di 699,99 euro.

Sto caricando altre schede...

Il negozio di Nilox è in questa pagina di Amazon. Tutti gli articoli che parlano di Nilox sono disponibili da questa pagina di macitynet.