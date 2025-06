iOS 26 cambia CarPlay, nuovo design e Widget per tutti

Tra le tante novità di iOS 26 non mancano quelle che toccano CarPlay. L’interfaccia per le automobili, annunciato anche in versione Ultra da qualche settimana, si porta dietro diverse funzioni che possono migliorare la fruizione del telefono a bordo dell’autovettura

Liquid Glass: l’interfaccia diventa lucida e trasparente

La prima cosa che salta all’occhio è il nuovo linguaggio grafico Liquid Glass, già noto a chi ha seguito le anteprime di iOS 26. Su CarPlay, questa estetica si traduce in icone e pulsanti ridisegnati, e fondali traslucidi che danno un aspetto più moderno e coerente con la nuova identità visiva di Apple.

Le icone delle app, come su iPhone, supportano ora tre modalità visive:

Default , la versione tradizionale.

, la versione tradizionale. Dark , per chi preferisce un look più discreto.

, per chi preferisce un look più discreto. Clear, in pratica trasparenti, con tre varianti (Light, Dark e Auto). Quest’ultima si adatta alla luminosità dell’ambiente.

Widget per tutti, non solo su CarPlay Ultra

Tra le novità c’è anche il debutto dei widget personalizzabili. Li abbiamo visti su CarPlay Ultra (che arriverà anche su Ford, Hyundai, Kia e Volvo) ma con iOS 26 si potranno usare anche su veicoli con schermi standard.

La cosa interessante è che anche le app per iPhone che non hanno una versione CarPlay possono mostrare i propri widget sul cruscotto. Apple sfrutta la stessa tecnologia dei widget StandBy su iPhone, per un’esperienza familiare.

I widget vengono integrati nella schermata principale con questa nuova organizzazione:

Prima schermata (a sinistra): widget personalizzati. Seconda schermata (Dashboard): navigazione e informazioni in tempo reale. Terza schermata: la tradizionale griglia delle app.

Dal proprio iPhone si può accedere al pannello di controllo in Impostazioni > Generali > CarPlay > [Nome auto] > Widget, dove è possibile:

scegliere quali widget visualizzare,

attivare/disattivare lo sfondo,

abilitare o meno i suggerimenti automatici,

gestire la rotazione automatica dei widget,

configurare più stack nei sistemi con display più ampi.

Live Activities anche al volante

Con iOS 26 arrivano anche le Live Activities su CarPlay: una funzione utile per tenere d’occhio eventi in tempo reale mentre si guida, come l’arrivo di un volo o una consegna in corso.

Le attività dal vivo compaiono nella Dashboard, precisamente in basso a destra. Così si può controllare l’arrivo di un volo o una consegna senza smettere di seguire il percorso sullo schermo.

Musica, Messaggi e chiamate: tutto più accessibile

Apple ha aggiornato anche le app fondamentali per l’esperienza in auto: