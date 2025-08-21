Facebook Twitter Youtube

Con Shokz OpenDots One dimenticherete di indossare gli auricolari

Di Daniele Piccinelli
Shokz OpenDots One

Se cuffie e auricolari tradizionali risultano fastidiosi per l’uso prolungato o intralciano spostamenti, allenamenti e lavoro, Shokz ha la soluzione per voi con il modello OpenDots One. Non sembrano nemmeno auricolari, per il design a clip che li fa somigliare quasi sa degli orecchini, uniti a dimensioni e peso lillipuziani, solamente 6,5 grammi ciascuno.

È possibile grazie alla struttura JointArc in lega di titanio ultra-sottile e flessibile: collega gli speaker, da posizionare di fronte al canale uditivo, con il vano batteria che invece si posiziona dietro l’orecchio.

Questa soluzione bilancia il peso piuma, mantenendo gli auricolari in posizione stabile su qualsiasi forma di orecchio, senza esercitare alcuna pressione e lasciando libero il padiglione. Così una volta indossati si possono dimenticare: vestono senza alcun problema anche con occhiali da sole, cappelli, berretti e orecchini.

Indicati per allenarsi, lavorare, muoversi e fare altro mentre si ascolta la propria musica preferita o si parla al telefono, lasciano entrare rumori ambientali e parlato.

Il costruttore assicura audio potente e di alta qualità riprodotto dal sistema a doppio driver, equivalente a un driver da 16 mm, con bassi profondi e supporto Dolby Audio. La tecnologia proprietaria DirectPitch riduce al minimo la dispersione del suono mantenendo l’audio nitido e riservato.

Shokz OpenDots One

Per le chiamate mettono a disposizione quattro microfoni con cancellazione del rumore di fondo per parlato cristallino in chiamate e videochiamate. Considerando dimensioni e ingombri ridottissimi, offrono una autonomia notevole: fino a 10 ore di riproduzione audio continuativa con gli auricolari, che arrivano a 40 ore tramite la ricarica nella custodia.

L’autonomia è di sei ore in conversazione, fino a 25 ore con la ricarica via custodia. Basta una ricarica rapida di 10 minuti per ottenere fino a due ore di ascolto.

Shokz OpenDots One, prezzo e disponibilità

Shokz OpenDots One sono disponibili nei colori nero e grigio a partire da questa pagina di Amazon al prezzo di 199 euro.

