Tesla sembra senziente e viva, il video al casello di pedaggio

Con i chatbot AI l’intelligenza artificiale ha imparato a scrivere come e meglio di molti umani: con Tesla FSD la guida autonoma sta dimostrando un comportamento sempre più simile a quello dei conducenti in carne e ossa, come dimostra un breve filmato su X in cui una Tesla in modalità FSD con supervisione è alle prese con un casello di pedaggio.

Senza che ci sia una sbarra a chiudere il passaggio, una Tesla in modalità guida autonoma FSD con supervisione rallenta per inserirsi in un casello di pedaggio e ferma l’auto con il finestrino del guidatore perfettamente allineato allo sportello. Il conducente parla con l’addetto del casello, consegna il denaro per pagare, aspettando di ricevere il resto e la ricevuta.

Non appena la transazione viene completata, sempre in modalità guida autonoma e senza che il guidatore faccia nulla, la Tesla riparte e prosegue per il suo itinerario. Sia il conducente che il passeggero sono utenti Tesla FSD di lungo corso ma rimangono letteralmente sbalorditi.

Gli utenti Tesla FSD in USA sono ormai abituati da circa sei mesi a circolare per centinaia e migliaia di chilometri senza alcun intervento. Ma nessuno aveva finora visto una Tesla comprendere come e dove fermarsi per il pedaggio, per poi ripartire al momento giusto.

Oltre a comprendere benissimo quanto avviene in strada, nel video risulta evidente che le telecamere laterali e quella interna all’abitacolo osservano tutto, anche la transazione al casello. Il comportamento quasi umano sorprende gli utenti statunitensi già abituati da mesi a una guida autonoma con supervisione che molti paragonano ai migliori autisti umani, spesso con un senso di sicurezza superiore rispetto a una corsa con Uber.

Intervistato da CNBC anche un analista di William Blair ha dichiarato che robotaxi sembra più come una persona al volante, contro una guida confortevole ma robotica sperimentata sui taxi autonomi Waymo. Sia per Tesla FSD che nei robotaxi funziona la versione 13 del sistema AI di Tesla.

Elon Musk ha ripreso la dichiarazione dell’analista su X anticipando che la versione Tesla FSD v14, in fase di addestramento e test, sembra senziente, persino viva. Salvo possibili ritardi nelle previsioni di Musk, dovrebbe arrivare tra settembre e ottobre.

FSD 13.2.9 pulls up to a toll booth, waits for me to complete my transaction, then pulls away without a gate. 😳 Incredible. https://t.co/OsH1YAY8Ty pic.twitter.com/9hWAbLNrVa — Dirty Tesla (@DirtyTesLa) July 27, 2025

Nel frattempo i test di Tesla FSD con supervisione sono attivi in ogni parte del mondo: da Roma al Giappone, Francia e Australia, dalla Norvegia alla Nuova Zelanda, passando per Regno Unito e Cina. L’esplosione è prevista prima in USA per poi diffondersi a macchia d’olio.

