Saltate la corda invisibile con le manopole Smart in offerta

Se volete allenarvi al salto della corda potete farlo con XMSR-P803, un particolarissimo modello in promozione in queste ore che rende tutto il processo decisamente Smart.

Ciò che la rende unica sono i manici Bluetooth (tecnologia 5.0) che si sincronizzano al telefono per contare i salti ma anche la durata degli allenamenti e le calorie bruciate, e archiviando poi tutte queste informazioni all’interno di tabelle da consultare successivamente con riepiloghi settimanali, mensili e annuali.

Volendo si può usare anche senza telefono abilitando il semplice conteggio dei salti che sarà in tal caso riportato direttamente sullo schermo incorporato sul manico.

La corda è lunga 3 metri e si può facilmente regolare attraverso un ingegnoso sistema di blocco in modo da non doverla tagliare mai, così può usarla tutta la famiglia.

In aggiunta in confezione ci sono due sfere con cordino annesso che possono essere sostituite alla corda principale. Sono abbastanza pesanti in modo da garantire una sicura rotazione durante i salti, e in questo modo ci si potrà allenare senza l’inciampo della corda, che può essere svantaggioso per chi è alle prime armi ma anche per chi vorrebbe allenarsi in casa senza disturbare l’inquilino al piano di sotto.

Infine, i manici sono lunghi all’incirca 16 centimetri, con 2,5 cm di diametro, e pesano intorno ai 180 grammi. Sono alimentati da una batteria da 200 mAh che si ricarica via USB-C.

