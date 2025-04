DaVinci Resolve 20 può creare timeline partendo da un copione grazie all’AI

Pubblicità

Blackmagic Design ha presentato DaVinci Resolve 20, ultima versione dell’app di editing disponibile sia nella variante gratuita, sia a pagamento.

L’update in questione integra oltre nuove funzionalità tra cui strumenti di IA, editor di fotogrammi chiave, voce fuori campo, compositing multilivello e alto ancora.

BlackMagic riferisce che l’IntelliScript con IA permette di crea automaticamente timeline partendo da un copione; la funzione “Sottotitoli animati con IA” permette di anima le parole mentre vengono pronunciate; il Multicam SmartSwitch con IA consente di assemblare una timeline con angoli diversi a seconda della voce rilevata. Le pagine Cut ed Edit includono un editor di fotogrammi chiave e un’area per registrare la voce fuori campo, mentre Audio Assistant con IA permette di analizzare l’audio e creare un mix di qualità professionale. Fusion consente flussi di lavoro per compositing multilivello avanzati. Il Distorsore di colore ora include l’opzione Distorsione croma, e gli strumenti Magic Mask e Mappa di profondità sono stati del tutto rivisitati.

Oltre a tutte le funzionalità AI, DaVinci Resolve integra tutta una serie miglioramenti legati al taglio, editing, color e fusion page (per creare effetti visivi e grafica in movimento, un flusso di lavoro basato su nodi, con centinaia di strumenti 2D e 3D).

La versione a pagamento, Studio 20, supporta il formato Apple Immersive Video su Vision Pro, permettendo ai creator di modificare, applicare il color grading, mixare audio e distribuire video in questo formato catturati con URSA Cine (la prima cinepresa immersiva con sistema di obiettivi su misura e doppio sensore 8K per immagini in 3D stereoscopico, ideata appositamente per catturare Apple Immersive Video per Apple Vision Pro).

Altre novità da segnalare riguardano il migliorato supporto per il BlackMagic Cloud (che permette di aprire e accedere ai progetti da qualsiasi parte del mondo) con strumenti collaborativi, un nuovo layout per l’editing di timeline verticali, nuove palette voiceover, un keyframe editor dedicato, un nuovo tool Text+ (ora con punti, riquadri di testo, cerchi e stili del percorso per un controllo più preciso delle grafiche testuali e la possibilità di gestirei livelli PSD in posizione e lavorare singolarmente con ciascun livello) e area per registrare la voce fuori campo.

Altre novità:

la possibilità di crare livelli di testo particolari (impostando lo stile dei singoli livelli di testo, tra cui aspetto, disposizione, distorsione e animazione con fotogrammi chiave),

una modalità di ritaglio sicuro (per non rischiare di sovrascrivere edit importanti), l

(per non rischiare di sovrascrivere edit importanti), l a possibilità di marcare punti di interesse,

la funzione Multisorgente (per visualizzare tutte le camere live o le clip contenute in un bin con lo stesso timecode in uno schermo multiview)

e molto altro ancora (l’elenco completo delle novità è indicato sul sito dello sviluppatore). DaVinci Resolve 20 può essere scaricato già ora come beta gratuitamente; la versione DaVinci Resolve 20 Studio costa come sempre 295€ e non richiede abbonamenti.