CR-Scan Lizard, lo scanner 3D per gli oggetti del mondo reale in offerta

Se avete una stampante 3D allora non dovreste farvi scappare CR-Scan Lizard, uno scanner che vi consentirà di portare le vostre stampe ad un livello superiore, oggi in offerta a soli 699 dollari grazie al codice sconto CRSCANYY.

Uno degli usi delle stampanti 3D è infatti quello di ricreare al volo componenti di oggetti di uso comune che si sono rotti: un manico, una maniglia, un tappo o un qualsiasi altro pezzettino di plastica di forma particolare e che, acquistandola in negozio, vi costerebbe troppo per quel che vale.

Chi possiede una stampante 3D in questi casi può ridisegnare l’oggetto desiderato e poi stamparselo in casa, in modo da sostituire le parti danneggiate a costo irrisorio.

Il problema è però un altro: non tutti sono abili coi programmi di modellazione 3D e spesso bisogna perderci dietro delle ore soltanto per modellare perfettamente l’oggetto desiderato.

In contesti come questo come dicevamo è utile uno scanner 3D come CR-Scan Lizard: si fa girare intorno all’oggetto da ricreare e in pochi istanti il modello 3D è pronto sullo schermo per essere modificato e poi stampato. Il dispositivo è dotato di grande versatilità grazie soprattutto alla distanza minima di scansione che è di appena 15 mm.

Grazie ad un algoritmo intelligente la scansione 3D è facile come girare un video. Non c’è più bisogno di attaccare i classici marker, anche per parti oggetti come il cofano di un motore, la portiera di un’auto, i paraurti anteriori o posteriori e così via. CR-Scan Lizard può acquisire in modo completo i minimi dettagli dell’oggetto attraverso il suo sistema di cattura 3D costruito, realizzando con successo una scansione senza bisogno di marker.

Il video pubblicitario che trovate allegato qui sopra mostra anche altri casi in cui uno scanner di questo tipo può essere utile, come ad esempio l’idea ludica di stampare le statuette di un gioco da tavolo (o magari degli scacchi) sostituendo la testa originaria con la propria.

Gli impieghi sono praticamente infiniti, e nel caso di CR-Scan Lizard ci si mette tra le mani uno scanner di altissima qualità. Ha infatti una precisione di 0,05 millimetri e viene venduto insieme ad una base circolare che ruota automaticamente in modo da facilitare la creazione del modello 3D di oggetti complessi, grazie anche a funzionalità di scanning multiple che facilitano il lavoro degli utilizzatori.

Può perfino scansionare oggetti neri e con ottime prestazioni anche in pieno Sole – spiega il produttore – grazie al sistema di telecamere binoculari combinate ad un sistema ottico multispettrale che migliora notevolmente l’adattabilità alla luce e si può accoppiare perfino ad uno smartphone per applicare i colori al modello in fase di acquisizione.

Infine l’ultimo software, CR Studio 2.0, ha un nuovo design per la propria interfaccia utente che lo rende più facile e comodo da utilizzare.

CR Studio 2.0 è compatibile con Windows 10/11 e MacOS 11/12 (incluso M1 e successivi), migliorando notevolmente la compatibilità del sistema operativo; in base alle esigenze degli utenti, il software verrà in futuro supportato e aggiornato automaticamente via OTA, aggiungendo nuove funzionalità e opzioni.

Se siete interessati all’acquisto di CR-Scan Lizard, lo trovate in vendita sul sito ufficiale per 699 dollari utilizzando il codice CRSCANYY in fase di acquisto..

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.