iPad 2022 e iPad Pro 2022 non ci sono, ma le cover sì

Apple dovrebbe introdurre i suoi nuovi modelli di tablet iPad 2022 economico di decima generazione e anche i nuovi iPad Pro 2022 di quarta generazione entro la fine di questo mese di ottobre: alcuni produttori di accessori ne sono talmente convinti che hanno già messo in vendita cover e custodie dedicate. Si tratta, più nel dettaglio, delle custodie per iPad di decima generazione ridisegnato.

Come notato dal sito web giapponese MacOtaraka, il popolare produttore di accessori ESR ha da poco aggiunto al proprio catalogo nuove custodie per iPad 2022 di 10a generazione, cover già in vendita sulla pagina ufficiale Amazon Giappone. Mentre è improbabile che i rendering del nuovo tablet siano ufficiali, la custodia fornisce un’idea di cosa aspettarci per il nuovo modello di iPad entry-level.

Ad esempio, le custodie hanno un ritaglio più grande per il modulo della fotocamera, che è simile a quello di iPad Air 4 e iPad Air 5. Una delle custodie si attacca magneticamente ad iPad, mentre un’altra custodia più robusta ha dei ritagli per il nuovo pulsante di accensione con Touch ID integrato, oltre che per il caricabatterie magnetico Apple Pencil sul lato, il che suggerisce che questo iPad avrà lo stesso design degli iPad più moderni.

ESR osserva nella descrizione del prodotto che le nuove custodie non sono compatibili con i vecchi modelli di iPad entry-level, il che conferma ancora una volta il cambio di design in arrivo

All’inizio di quest’anno sono emersi dettagli su iPad di decima generazione. Secondo le fonti, ‘iPad 10 (nome in codice J272) sarà alimentato dal chip A14 Bionic, che è circa il 30% più veloce del chip A13 che alimenta l’attuale modello iPad di nona generazione. Ancora, il tablet dovrebbe anche essere dotato di connettività 5G, una porta USB-C al posto di quella Lightning, un display leggermente più grande e fotocamere migliori.

Vale la pena notare che potrebbe essere la prima volta che Apple porta un design e tecnologie più moderni come 5G e USB-C nell’iPad più conveniente della gamma. L’iPad di nona generazione, infatti, presenta ancora cornici piuttosto importanti intorno al display, una porta Lightning e il Touch ID integrato nel pulsante Home.

È interessante notare che ESR ha anche iniziato a vendere custodie per i futuri, e non ancora annunciati, modelli di iPad Pro 2022 sempre su Amazon Japan. Secondo le voci, Apple dovrebbe anche introdurre una nuova generazione di iPad Pro con il chip M2 nelle prossime settimane. Negli scorsi giorni anche Logitech sembra aver anticipato nuovi iPad Pro 2022.

Il mese scorso, il giornalista di Bloomberg Mark Gurman ha riferito che Apple potrebbe introdurre nuovi iPad e Mac in ottobre tramite comunicati stampa piuttosto che tenere un evento speciale ad hoc. Secondo la stessa fonte Apple ha anche in programma di annunciare il tanto atteso Mac Pro con un chip Apple Silicon entro la fine dell’anno. Potrebbe essere la volta buona per il debutto di M2 Extreme.