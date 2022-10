Stage Manager ha ancora diversi problemi in vista di iPadOS 16

Apple sta per rilasciare iPadOS 16 al pubblico entro questo mese, ma gli utenti continuano ad affrontare diversi problemi con la nuova funzione Stage Manager, una delle principali novità degli ultimi aggiornamento. Ecco quali.

Nell’ultima beta di iPadOS 16 rilasciata all’inizio di questa settimana, lo sviluppatore Steve Troughton-Smith ha evidenziato vari problemi di interfaccia utente che si continuano a incontrare di volta in volta durante l’utilizzo di Stage Manager, incluso il dock che scompare quando si ruota iPad, e il contenuto che non riesce a scalare adeguatamente.

Ad agosto sono emerse critiche ad Apple per il suo approccio “fondamentalmente fuorviato” a Stage Manager. La funzione è migliorata nelle settimane successive, ma è chiaro dall’ultima beta che diversi problemi persistono anche adesso che iPadOS 16 si avvicina al rilascio.

Apple ha recentemente ampliato Stage Manager ai vecchi modelli di iPad Pro con chip A12X e A12Z rilasciati nel 2018 e nel 2020, anche se senza supporto per display esterno, il che limita la funzione su questi modelli. La multinazionale di Cupertino, inoltre, ha anche ritardato il supporto del display esterno per i modelli di iPad con chip M1 fino alla fine di quest’anno.

Ricordiamo che Stage Manager consente agli utenti di avere fino a quattro app aperte in finestre sovrapposte sul display di un iPad per un’esperienza multitasking migliorata. Una versione modificata di Stage Manager è disponibile anche su macOS Ventura per mantenere le finestre in primo piano e al centro e poter switchare tra le altre presenti a lato.

Apple ha confermato che iPadOS 16 sarà rilasciato nel mese di ottobre, ma non ha annunciato un giorno specifico. L’aggiornamento software sarà etichettato direttamente come iPadOS 16.1, e probabilmente sarà rilasciato insieme a iOS 16.1 per iPhone, visto che gli aggiornamenti condividono lo stesso numero di build.

Per tutte le novità su iOS 16, iPadOS 16 e watchOS 9 vi invitiamo a cliccare sui rispettivi link. Ricordiamo infine che iOS 16 è stato annunciato alla WWDC 2022 del 6 giugno insieme ad altre novità software e hardware che trovate riassunte in questo articolo.