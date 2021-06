Craig Federighi ha parlato di iOS 15 e macOS Monterey con alcuni YouTuber

Craig Federighi, Senior Vice President of Software Engineering di Apple, ha rilasciato interviste ad alcuni YouTuber che hanno avuto modo di fare varie domande al dirigente della Mela sfruttando FaceTime.

Andru Edwards ha parlato con Federighi di nuove funzionalità di iOS 15‌, iPadOS 15 e macOS Monterey quali SharePlay in ‌FaceTime‌ e “Condivisi con te” in Messaggi. “Abbiamo così tante idee che si accumulano nel tempo, con il passare degli anni, e arriva un momento in cui possiamo improvvisamente integrare il tutto in modo efficace, idee che tornano al momento giusto e le recuperiamo”, ha detto Federighi. “Quest’anno è stato uno di quelli”.

“Con tanti di noi separati e costretti a collegarsi in remoto, bramavamo questo tipo di connessioni, la capacità di stare insieme virtualmente. condividere cose l’uno con l’altro, avere un contesto per la connessione”. Federighi ha spiegato che Apple ama lavorare “tematicamente”, senza predisporre un po’ di cose alla volta senza alcuna correlazione. “Se possiamo mettere insieme qualcosa che sia ancora più grandiosa, allora è il momento di farlo, di collegare tutti i fili”.

TechMeOut ha chiesto a Federighi qual è la funzionalità di iOS 15 che lo entusiasma di più. “Penso che se dovessi scegliere adesso, indicherei probabilmente SharePlay”, ha risposto Federighi, la nuova funzione di FaceTime che permette di condividere “esperienze”. L’utente può condividere brani musicali, serie TV, film, progetti e altri contenuti con amici e familiari in tempo reale: per iniziare ad ascoltare insieme, guardare film e serie, collaborare nelle app attraverso la condivisione schermo e altro.

Federighi ha spiegato che non ha potuto finora usare la funzione con familiari e amici perché Apple ha dovuto mantenere il segreto, e riferisce che non vede l’ora di provarla.

Lo YouTuber francese TheiCollection ha parlato con Federighi di ‌macOS Monterey‌ e della nuova funzione Universal Control che permette di passare da Mac a iPad usando lo stesso mouse e la stessa tastiera, senza richiede alcuna configurazione. L’utente può anche trascinare i contenuti da un dispositivo all’altro, per esempio può fare uno schizzo con Apple Pencil su iPad e inserirlo all’istante in una slide di Keynote sul Mac. Federighi ha riferito che Apple è entusiasta del fatto che non è necessario avviare alcuna procedura di setup, una funzionalità che “è stato divertente mettere insieme”.

