Apple ha assunto Ulrich Kranz, ex dirigente BMW

Apple ha assunto Ulrich Kranz, ex senior executive della divisione auto elettriche di BMW, dirigente che dovrebbe aiutare Cupertino nelle attività che riguardano i veicoli elettrici e guida autonoma (Apple Car).

Kranz – riferisce Bloomberg – è stato assunto nelle scorse settimane, circa un mese dopo le sue dimissioni da amministratore delegato di Canoo, una startup americana produttrice di veicoli elettrici. Prima di co-fondare Canoo, Kranz è stato vice presidente senior della divisione che in BMW ha sviluppato le vetture i3 e l’i8, gruppo presso il quale ha lavorato per 30 anni.

Kranz – spiega ancora Bloomberg – è una delle persone assunte da Apple più importanti in ambito automotive, segno evidente – se ancora vi fossero dei dubbi – dell’interesse della Casa di Cupertino a entrare nel settore automobilistico.

Kranz risponderà a Doug Field, dirigente che ha contribuito allo sviluppo della Model 3 di Tesla e ora guida il progetto Apple Car. Field è l’uomo che a Cupertino ha il ruolo di Vice President of Vehicle Programs: in altre parole il compito di guidare lo sviluppo di vetture. Il team che si occupa di guida autonoma ed auto elettriche in Apple è stato più volte “sconvolto” e ridimensionato, aggiungendo dal 2014 a oggi elementi con vari livelli di competenze nel settore automotive.

Ad aprile di quest’anno è circolata una voce secondo la quale Apple avrebbe intenzione di fare un annuncio su Apple Car entro 6 mesi; a dirlo non è uno dei leaker più o meno affidabili che ruotano intorno all’universo della Mela ma Dan Ives, analista e attento osservatore di Wedbush Securities.

