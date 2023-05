Creality 3D Sermoon V1, la stampante 3D completamente chiusa

Le stampanti 3D sono quasi tutte uguali: “quasi”, perché la Creality 3D Sermoon V1 che al momento potete comprare in offerta è effettivamente diversa dalla gran parte delle soluzioni attualmente in commercio, e per una caratteristica di non poco conto.

La struttura infatti è completamente chiusa e per certi versi ricorda un forno a microonde: c’è infatti uno sportello che permette di accedere all’interno, dove vengono sfornate le stampe, ma durante la stampa e per il resto del tempo resta chiusa e inaccessibile sia alla polvere che all’eventuale mano curiosa di un bambino o alla zampetta di un gatto.

Creality 3D Sermoon V1 perciò si fa apprezzare soprattutto perché si può utilizzare senza paura in qualsiasi ambiente domestico e, nell’eventualità, può essere usata in tutta sicurezza persino da un bambino.

Per il resto è molto simile alle altre stampanti 3D già note, inclusa la compatibilità coi filamenti che si trovano in commercio: utilizza infatti quelli con diametro da 1,75 mm in PLA, ABS e PETG. Anche il funzionamento è di facile gestione perché c’è uno schermo touch da 4,3″ dove è possibile selezionare i file da stampare e tenere d’occhio l’intero processo di stampa.

Per quanto riguarda gli altri dettagli tecnici, ha un’area di stampa di 175 x 175 x 165 millimetri, è abbastanza silenziosa (45 dB), consuma 150 Watt e promette una stampa con un margine di errore di appena 0,1 millimetri. Tra le funzioni utili c’è sia il sistema di rilevamento di presenza del filamento, in modo da avvisare l’utente quando sta per finire, e in caso finisca prima del previsto la macchina è in grado di interrompere la stampa per poi riprenderla in una fase successiva.

Si può controllare direttamente dal computer collegandovisi in WiFi oppure, come dicevamo, c’è il monitor per acquisire i file direttamente da una scheda SD inserita nell’apposito alloggiamento.

Infine per quanto riguarda peso e ingombri, occupa un volume di circa 43 x 40 x 38 centimetri e pesa poco meno di 12 chilogrammi.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in sconto: invece di 417,60 € potete risparmiare il 37% spendendo 262,03 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.