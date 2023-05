Nothing Phone (2) arriva questa estate

Nel mese di luglio 2022 il primo originale Nothing Phone (1) è arrivato in Italia: non è ancora dato sapere esattamente in quale mese e giorno, ma entro questa estate arriverà l’atteso successore Nothing Phone (2).

Ad anticiparlo è direttamente il costruttore Nothing, società fondata da Carl Pei, leggendario giovane imprenditore cino-svedese diventato celebre per essere il cofondatore di OnePlus, società che ha lasciato per creare Nothing.

Come già visto con le numerose anticipazioni sul primo terminale del marchio, oltre che per gli auricolari Ear, la strategia di Nothing punta a stuzzicare la curiosità del pubblico sul prossimo smartphone svelando alcuni dettagli di design e funzionali.

In questo articolo riportiamo le immagini e la breve clip di Nothing che mostra un LED rosso lampeggiante e quella che sembra essere una leva a due posizioni, simile a quella che in alcuni telefoni viene impiegata per attivare la modalità silenziosa.

La presenza di un cursore a due posizioni di questo tipo era già stata ipotizzata da alcuni utenti quando Nothing aveva anticipato alcune immagini di Phone (1) ma poi si è dimostrato essere un dettaglio estetico e di design non funzionale. Per questa ragione alcuni ipotizzano che lo stesso potrebbe succedere con Nothing Phone (2).

Da quanto è possibile osservare dai soli dettagli anticipati, il design complessivo sembra rimanere fedele allo stile tutto trasparente o quasi visto finora, salvo cambiamenti e ritocchi nei colori e materiali.

Prima ancora che trapelino le specifiche tecniche attese di Nothing Phone (2) si sa già per certo che differirà dal capostipite perché sarà un terminale con componentistica e processore di fascia alta, e sarà disponibile in vendita anche in USA.

Il primo modello infatti è un Android con specifiche da medio gamma e in USA è arrivato solo molto dopo il lancio in Europa. Quindi per questa estate possiamo aspettarci Nothing Phone (2) con lancio e disponibilità globali e con prezzo più alto.

Qui tutti i dettagli sugli auricolari Nothing Ear (2): tutte le notizie sull’universo Android sono disponibili nella sezione dedicata di macitynet.